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中秋人團圓 在家做甜點

伊蓮小姐
壓出花瓣樣的綠豆糕
壓出花瓣樣的綠豆糕

月到中秋分外明，也是個團圓的「月半節」，更是個會發胖的節日，市售月餅好吃，但是各個熱量破表。讓人既愛又恨得牙癢癢的想吃，那麼可以試著自己做一些，只要備妥綠豆仁，就可以簡單做一道冰涼解暑、入口即化、少油少糖的傳統糕點綠豆糕，沏上一壺茶，金秋別讓腰內肉找上我們。

低糖雙色綠豆糕

材料：

去皮綠豆仁300克、砂糖30克、芝麻香油（奶油或是植物油皆可）30毫升、蜂蜜20毫升（如果沒有直接用砂糖）、豆漿60毫升（可用牛奶）、綠茶粉15克、模具數個。

作法：

1.綠豆仁泡水3小時，中間換水3次，之後放入電鍋，外鍋放入4杯水蒸熟。

泡了三小時的綠豆仁
泡了三小時的綠豆仁

2.開關跳起，趁熱用擀麵棍或大湯勺壓成細緻的綠豆泥。

整出兩種顏色的綠豆仁餡料
整出兩種顏色的綠豆仁餡料

3.接著放入砂糖、芝麻香油、豆漿持續攪拌，最後拌入蜂蜜使其增加香氣。

4.綠豆餡料分成兩份，其中一分倒入綠茶粉攪拌均勻，接著用保鮮膜包覆好，避免表皮風乾。

5.模具約30克，把綠豆餡揉成小圓球，原味、綠茶餡料每份約14克，接著放進模具緊壓實，放置5分鐘脫模具。

6.混色壓出來的顏色不拘泥，接著就完成了。

小叮嚀：

如果有月餅壓模更方便做，沒有的話可找做糕餅的模具替代，就是壓的力道必須夠力，壓不實心，外型會較差，這時候可以找小朋友幫忙，讓孩子有練習做的成就感。吃不完放在乾淨保鮮盒冰冰箱，大約可存放2至3天。因為是自己手工製作，比較天然健康，如果成品不好也沒關係。

壓出混和雙色小方塊的綠豆糕
壓出混和雙色小方塊的綠豆糕

餡料 牛奶

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