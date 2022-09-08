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月餅混搭風 變出新風味

文／陳若齡 圖／徐世經
焦糖蘋果
焦糖蘋果

單吃月餅覺得無趣？用點創意和技巧，將月餅搭配甜點醬料，就能吃出宛如法式西點的新風味，跟著動手試試看吧。

焦糖蘋果

材料：

砂糖200克、100克水、蜜蘋果或小富士（約女生拳頭大小）1顆。

作法：

1.100克水和砂糖加入小鍋中，大火先煮一陣，等砂糖四周出現黃琥珀糖色，表示快要焦糖化，此時要將火稍微轉小，邊攪拌邊留意焦糖化程度。

2.砂糖顏色變深，完全焦糖化後，加入削好皮的蘋果和適量清水，讓醬汁保持在蘋果一半處，醬汁滾沸時才能覆蓋到整個蘋果。

3.之後再煮約20至30分鐘，讓蘋果軟熟並完全著色，如果想苦味較重可煮久一點，但要記得加水。

適合搭配月餅口味：

最適合搭配同樣也是水果內餡的月餅，或是帶有梅子等略有酸甜味的月餅。如巫婆熬煮許久的蘋果，但可沒有毒！焦糖甘甜中帶有淡淡苦味，能讓月餅不膩口。

小叮嚀：

焦糖蘋果如果一時吃不完，或不是馬上要吃，要記得先將蘋果取出，和醬汁分開冰藏，要用時再加熱即可，以免蘋果會過度糖化而走味。

鹹奶黃冰淇淋
鹹奶黃冰淇淋

鹹奶黃冰淇淋

充滿懷舊感的鹹蛋黃冰淇淋，口感鹹甜，就連單吃都教人意猶未盡。

材料：

鹹蛋黃1顆、冰淇淋1球。

作法：

1.將一般鹹鴨蛋的蛋黃取出，以湯匙壓成泥狀備用。

2.鹹蛋黃泥與冰淇淋加在一起攪拌均勻，記得混合時要以按壓方式，讓鹹蛋黃融入其中，以免冰淇淋融化過快。

適合搭配月餅口味：

由於鹹蛋黃冰淇淋味道很強，且有鹹有甜，因此最好搭配內餡單純如烏豆沙、栗子等基本口味的月餅。而且因冰淇淋容易融化，最好不要配麻糬或太薄的餅皮，前者遇冰口感會變硬，後者是為了避免吸附過多冰淇淋，使得餅皮濕軟不可口。

小叮嚀：

鹹蛋黃冰淇淋所用的鹹蛋黃，可別異想天開挖蛋黃酥或月餅裡的蛋黃。因為這些蛋黃都再製過，口感已變硬。加上沾有月餅餡料和油味，不宜再利用，還是要用新鮮的鹹蛋黃，風味才會好。

焦糖核果奶霜
焦糖核果奶霜

焦糖核果奶霜

豐富綿密的奶霜讓人有滿滿的幸福感，焦糖與核桃、松子氣味濃郁，讓月餅有著截然不同的滋味。

材料：

焦糖漿20克、無糖鮮奶油100克、烤過切碎的核桃、松子適量。

作法：

1.先將液狀鮮奶油打發成凝固狀備用。

2.將打發鮮奶油與焦糖漿充分混合，再加入核桃、松子攪拌融合，核桃和松子的量可視個人喜好決定。

適合搭配月餅口味：

就像喝茶常會配瓜子一樣，因為醬料帶有濃郁的堅果香氣，因此最適合搭配帶有茶香味的月餅，無論是抹茶、紅茶甚至是奶茶都很對味。

小叮嚀：

除了醬汁讓月餅吃起來有變化，視覺上的變化可靠盤飾，利用果漿、焦糖漿和薄荷葉在盤子上加些裝飾，增加食用時的視覺趣味，也能讓一般甜品提升至下午茶餐廳等級，讓午茶聚會更有氣氛。

蘋果 核桃 餡料

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