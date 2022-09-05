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體貼銀髮族 吃出「軟食力」

文／陳靜宜 圖／徐世經、高智洋
金瓜粉蒸肉
金瓜粉蒸肉

軟食，顧名思義就是口感軟的料理，不需要經過太費力的咀嚼。銀髮族牙口不好，吞嚥功能慢慢退化，可選擇質地軟的食物，配合蒸、煮等易使食物軟化的烹調方式的飲食，讓他們吃出「軟食力」。

金瓜粉蒸肉

材料（2人份）：

南瓜1顆、梅花肉120公克。

調味料：

蒸肉粉30公克、醬油2茶匙、豆瓣醬1茶匙，酒、糖、蒜末少許。

作法：

1.南瓜洗淨，將帶蒂的部分橫切如蓋狀，挖除南瓜籽，作盛裝容器備用。

2.梅花肉切塊，以醬油、豆瓣醬、糖、蒜末一起拌勻，醃約20分鐘。

3.醃好的肉塊均勻沾上蒸肉粉，置於南瓜內。

4.放入電鍋中蒸熟，吃的時候連同熟透南瓜肉挖取食用。

小叮嚀：

1.南瓜可取代部分白飯當主食，纖維含量高，可促排便順暢。

2.南瓜可用地瓜、芋頭、馬鈴薯取代；梅花肉可換為小排或雞肉。

3.蒸肉粉有鹹味，調味時記得要酌量。

紅燒海參蹄筋

紅燒海參蹄筋
紅燒海參蹄筋

材料（2人份）：

海參2條（約200公克）、蹄筋2條（已發泡處理過）、蓮藕60公克、白果約10顆（10公克）、香菇2朵、薑、蔥少許。

調味料：

醬油1大匙、蠔油1/4茶匙、胡椒粉、酒、糖、太白粉水。

作法：

1.海參洗淨，放入滾水中加蔥、薑煮沸，改小火煮5分鐘，撈出沖涼，切條塊備用。

2.蹄筋切段、香菇泡軟去蒂切片、蓮藕洗淨削皮切片、白果洗淨備用。

3.鍋入1大匙油燒熱，放香菇、蔥段炒香，加入蹄筋、海參、蓮藕、白果、水，大火燒開後，改以小火慢燉煮爛，入調味料，起鍋前用太白粉水勾薄芡即可。

小叮嚀：

1.海參含有豐富膠質，低脂肪、不含膽固醇，烹調後入口即化，配上蠔油醬汁，十分下飯。

2.蹄筋若以蒟蒻代替，可增加纖維攝取。

蔬菜濃湯

蔬菜濃湯
蔬菜濃湯

所有冰箱剩下的蔬菜皆可用，多寡不拘。

材料：

胡蘿蔔1根、番茄2個、西洋芹100克、香菇100克、洋蔥1顆、大蒜1顆、雞湯塊1個、鮮奶油100克、香料。

作法：

1.將所有材料切成塊狀。下鍋炒至變軟，接著加水蓋滿食材。

2.鍋中加入雞湯塊，以小火燉煮約1個小時。

3.以食物處理機或是果汁機，將燉煮過的食材打碎。

4.打過的蔬菜泥及蔬菜清湯再回鍋煮；最後加鹽與胡椒調味；再關小火，加入鮮奶油即成。

小叮嚀：

久燉再攪打、再回鍋燉，是濃湯鮮香的法門；最後加入動物性鮮奶油，可增添湯頭的潤滑度。若沒有鮮奶油，也可以牛奶替代。

蔬菜 牛奶

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