「柚」見秋天 吃出柚香新滋味

柚惑沙拉

柚子的季節又到了，柚子味甘酸，加上維他命C很多，不只可以生津止渴、改善火氣大，還可以止咳化痰，改善慢性咳嗽。但柚子是寒性水果，腸胃偏寒、胃潰瘍，以及動不動就腹瀉的人別吃太多。另外，有氣喘的人也不適合吃太多，以免惡化。

柚惑沙拉

材料：

西洋芹1根、紅蘋果 1／2個、洋蔥1／3個、生菜適量、柚子肉3瓣、芝麻少許。

甜醬：

水30克、和風醬油100克、糖20克、柚子皮屑少許、香油少許。

作法：

1.和風醬油加水與糖，煮至鍋邊起小泡，加適量柚子皮屑即成甜醬。

2.將西洋芹切塊，蘋果、洋蔥、生菜切薄絲，泡入冰水，再取出瀝乾，可增加爽脆感。

3.柚子肉剝絲加入生菜中拌勻，撒上芝麻裝飾，再淋上甜醬即成。

Tip：可用刨刀輕刮柚皮取得柚皮屑，但甜醬內的柚皮不可加太多，以免產生苦澀味。

白柚麻糬卷

白柚麻糬卷

材料：柚子肉3瓣、海綿蛋糕3塊、麻糬皮3張、卡士達粉45克、牛奶 125克。

作法：

1.卡士達粉加入牛奶中，用打蛋器充分拌勻成卡士達餡。

卡士達粉加入牛奶中，用打蛋器充分拌勻成卡士達餡。

2.海綿蛋糕切片，一面抹上卡士達餡，和白色麻糬皮相貼，另一面再塗卡士達餡。

海綿蛋糕切片，一面抹上卡士達餡，和白色麻糬皮相貼，另一面再塗卡士達餡。

3.卡士達餡這一面放些許柚子肉，捲成圓柱切片。

卡士達餡這一面放些許柚子肉，捲成圓柱切片。

Tip：記得在麻糬皮末端塗上卡士達餡，增加黏性，讓麻糬卷定型。

柚香奶凍

柚香奶凍

材料：

奶酪（動物性鮮奶油200克、牛奶300克、吉利丁粉6克、糖30克）、果凍（果凍粉8克、糖35克、水300克、萊姆酒5克、柚子皮屑1克、柚子肉適量）、裝飾用柚子皮絲（柚子皮絲數條、糖50克、水100克）。

作法：

1.果凍部分：a.果凍粉先與糖混合，加熱水拌勻再以小火煮開。b.倒入柚子皮屑與萊姆酒拌勻，增加香氣。c.小杯中放柚子肉，將果凍液倒入約1／3高度，再放冰箱冷藏。

2.奶酪部分：a.取30克牛奶與吉利丁粉攪拌均勻，用另外250克牛奶與糖混合煮至鍋邊出現小氣泡，與前者混合拌勻。b.加入鮮奶油攪拌。

取30克牛奶與吉利丁粉攪拌均勻，再用另外250克牛奶與糖混合煮至鍋邊出現小氣泡，兩者混合拌勻。

3.裝飾部分：a.柚子皮切除白邊後切成細絲。b.糖、水、柚皮絲放入鍋中煮開。

4.果凍凝固後，將奶酪倒入小杯約九分滿，放冰箱冷藏，要吃時撒上柚皮絲裝飾即可。

Tip：奶酪用動物性鮮奶油，要用時再從冰箱取出，冰涼的鮮奶油可降低液狀奶酪溫度，才不會使杯中已凝固的果凍層遇熱融化。