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黑芝麻養生饅頭2款

文、圖／smarthousewife
芝麻饅頭
芝麻饅頭

黑芝麻含有膳食纖維、蛋白質、維生素B群、維生素E和鈣、鎂、鋅等礦物質，具有抗氧化、抗衰老之作用，可以促進腦力活化，美白肌膚，是不可小覷的養生食材。以下分享兩款黑芝麻養生饅頭，將營養成分一網打盡，常保健康活力。

芝麻饅頭

材料：麵粉、黑芝麻粉、亞麻仁粉、酵母粉、紅糖、水。

工具：量杯、切麵刀、砧板、蒸鍋、蒸籠、蒸籠布。

作法：

1.弄濕蒸籠布，鋪於蒸籠內，備用。

2.取不鏽鋼盆，倒入麵粉、黑芝麻粉、亞麻仁粉、酵母粉和紅糖，攪拌均勻。

將麵粉、黑芝麻粉、亞麻仁粉、酵母粉和紅糖，攪拌均勻。
將麵粉、黑芝麻粉、亞麻仁粉、酵母粉和紅糖，攪拌均勻。

3.慢慢倒水，一邊攪和麵粉，漸漸地將水和麵粉混合揉成麵團；揉到不沾手的程度，再揉1～2分鐘，靜置於溫暖處，進行第一次發酵。

4.經過60分鐘發酵，麵糰膨脹至原來的2～3倍。

5.將麵糰滾成圓柱體，切割成8份，放入蒸籠中，進行第二次發酵程序，大約45～60分鐘。

麵糰需經過兩次發酵程序。
麵糰需經過兩次發酵程序。

發酵完成的饅頭放入蒸籠。
發酵完成的饅頭放入蒸籠。

6.取蒸鍋倒入4杯水，置於爐台上，開大火烹煮。

7.水煮沸後，掀起鍋蓋，把放有發酵完成之饅頭的蒸籠置於蒸鍋之上，然後蓋好鍋蓋，蒸饅頭20分鐘，時間到即可熄火取出。

小叮嚀：

1.若使用不鏽鋼蒸鍋，在每層蒸籠之上，請鋪層乾布，以避免蒸煮過程，水蒸氣遇不鏽鋼凝結成水滴，落在饅頭上，造成饅頭塌陷。

2.蒸15分鐘後，請將蒸鍋的鍋蓋掀開一隅，使蒸氣散發，讓蒸籠裡外溫度漸漸地調和。保持如此狀態，再蒸5分鐘之後熄火，饅頭便不會收縮塌陷了。

芝麻枸杞核桃饅頭

芝麻枸杞核桃饅頭
芝麻枸杞核桃饅頭

材料：麵粉、黑芝麻粉、枸杞、核桃、酵母粉、紅糖、水。

工具：量杯、切麵刀、砧板、蒸鍋、蒸籠、蒸籠布。

作法：

1.弄濕蒸籠布，鋪於蒸籠內，備用。

2.取不鏽鋼盆，倒入麵粉、黑芝麻粉和酵母粉，攪拌均勻。然後加入枸杞、核桃和紅糖，再充分攪拌均勻。

3.步驟同「芝麻饅頭」，饅頭蒸好後就能取出食用。

核桃 蛋白質

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