記憶中的味道 銀芽2吃

金勾掛銀條

豆芽，也稱為「銀芽」，是我從小到大非常喜歡吃的蔬菜 。母親會特別摘掉綠豆芽或是黃豆芽的前後端，只留下中間段，需要時間跟耐心備菜，但菜肴看起來潔白素淨。

中國孔府宴中有道菜叫做「金勾掛銀條」，相傳是清朝乾隆愛吃的一道名菜，金勾指的就是蝦米。但是，吃素的人不能吃，因此想了個替代方案，就是用枸杞代替蝦米，紅、白相間特別吸睛，做法簡單。

金勾掛銀條

材料：

黃豆芽200克、蝦米25、蒜頭末3瓣、青蔥段適量、胡蘿蔔絲5克、油、鹽適量、香油幾滴。

蝦米、枸杞、黃豆芽

作法：

1.把黃豆芽前後端去掉（黃豆可留下煮黃豆飯），洗乾淨備用。

2.蝦米泡溫水後瀝乾水分。

3.鍋內放油品，油熱爆香蝦米（撈起備用），接著加入蒜頭末、胡蘿蔔絲、青蔥段，之後倒入銀芽，大火翻炒，加入乾煸好的蝦米，放入鹽巴，滴上幾滴香油即可。

紅寶掛銀條（素食）

紅寶掛銀條

材料：

綠豆芽600克、枸杞10克、青蔥段些許（配色用）、油適量、鹽、黑胡椒適量。

作法：

1.綠豆芽去頭尾端，洗乾淨。

2.乾枸杞溫熱水泡，洗淨濾去水分備用。

3.平底鍋熱油，銀芽倒入清炒，加入鹽巴，放入青蔥段快速翻炒，最後加入枸杞撒上些許黑胡椒粉即可出鍋。

小叮嚀：銀芽可素食可葷食，吃法多變，是一道老少皆宜的蔬菜。