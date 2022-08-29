零難度鳳梨料理 美味又吸睛

檸香鳳梨果醬

鳳梨富含維生素、鉀，能夠消除疲勞還可以促進食欲；生鮮鳳梨含有豐富鳳梨酵素，適合直接享用。不過，一大顆鳳梨吃不完，除了做果醬，還可以怎麼吃？

檸香鳳梨果醬

材料：

鳳梨600克、冰糖300克、檸檬皮2片、檸檬汁25克。

作法：

1.綠檸檬洗淨，以削皮刀刮下5片檸檬皮備用；綠檸檬榨汁，取25克。

2.將鳳梨去皮、去鳳梨心；取600克的鳳梨果肉，切成約1公分正方的小丁。

3.把切好的鳳梨果肉與冰糖、檸檬汁拌勻，用保鮮膜封好，放至冰箱，冰鎮糖漬約10～12小時；其間約3～4小時後，需取出攪拌，再放至冰箱中。

4.取出後，直接放至銅鍋中，以中火加熱並不時攪拌，煮沸後鍋中會產生浮物與泡沫（即澀汁），需將其撈除。

5.煮至冰糖完全融化，鳳梨丁呈半透明狀後，加入檸檬皮，並持續攪拌至鍋中鳳梨濃縮成稠狀。

6.關火，將果醬裝至消毒後的果醬瓶中，蓋上瓶蓋後趁熱倒扣，靜置30分鐘以上；置於室溫3～7天後，再冷藏保存。

鳳梨紅酒磨菇漢堡

鳳梨紅酒磨菇漢堡

材料：

豬絞肉300克、洋蔥半顆、蛋1顆、麵包粉50克、黑胡椒1小匙、油1/2大匙、蒜頭2顆、紅酒2大匙、蘑菇50克、鳳梨果醬2大匙。

作法：

1.將蔥切碎狀，以油鍋炒香後放涼；蒜頭切片備用。

2.豬絞肉、洋蔥、蛋、麵包粉、黑胡椒、水1/2大匙、醬油1/2大匙混合均勻後，以手拍打到肉團出筋，且有明顯的黏稠感。

3.將肉團分成4～5份的圓扁狀，放入冰箱冷藏30分鐘。

4.取出冷藏過後的漢堡肉，用平底鍋以小火雙面煎熟即可。

5.用同一個鍋子，炒香蒜頭片、蘑菇，加入紅酒與鳳梨果醬，稍微煮一下，即成漢堡醬汁。

鳳梨果醬拌鮮菇

鳳梨果醬拌鮮菇

材料：

杏鮑菇300克、白芝麻1小匙、蔥1根、花椒2小匙、油1/2大匙、鹽少許、香油少半、鳳梨果醬1大匙。

作法：

1.杏鮑菇洗淨掰成大塊，以電鍋蒸20分鐘（外鍋約半碗水）。

2.白芝麻以乾鍋炒熟；蔥取蔥白切成蔥花狀，備用。

3.熱油鍋，放入花椒炒香，並加入蔥花爆香，熄火，拌入鳳梨果醬，並加入少許鹽調味。

4.取出蒸熟的杏鮑菇，與作法3拌勻，撒上香油、白芝麻及蔥綠即可。

鳳梨蓮藕排骨湯

鳳梨蓮藕排骨湯

材料：排骨300克、蓮藕300克、鳳梨果醬2大匙、青蔥2根、鹽少許、鳳梨果醬1大匙。

作法：

1.排骨汆燙去血水，備用。

2.蓮藕去皮，切成2公分的厚片狀；青蔥洗淨後切成3～4公分長條狀，備用。

3.燒一鍋水，水滾後將排骨、蓮藕片、蔥白段、鳳梨果醬倒入鍋中一同燉煮。

4.煮滾後關小火，繼續煮20～30分鐘，加入蔥綠拌一下，即可關火，起鍋。

鳳梨檸檬紅茶冰飲

鳳梨檸檬紅茶冰飲

材料：檸檬1顆、鳳梨果醬2大匙、細砂糖少許、紅茶茶包2個。

作法：

1.一茶包沖成熱紅茶後，放涼，放入冷凍庫結成紅茶冰塊，備用。

2.另一茶包與鳳梨果醬一同沖成熱紅茶。

3.檸檬一半切成薄片狀；另一半可用來抹在玻璃杯口，並在杯口沾上細砂糖。

4.玻璃杯中放入冰紅茶塊後，再沖入鳳梨紅茶，擺上檸檬薄片。

（今日達人／施佳伶）