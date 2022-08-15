讓四季的美味 「漬」留餐桌

醬油醃蕈菇。（圖：出版社提供）

把各式各樣的蕈菇醃漬 好備用，只要有它，感覺就是豐盛的一餐。就著溫熱的米飯一起吃，或是做成蕈菇麵，或者蕈菇炒飯也行，隨時都可以享用不同口味的菜色。比起水煮，用微波的方式加熱，更能留住蕈菇的風味。

醬油醃蕈菇

材料：

蕈菇（鴻喜菇、金針菇、舞菇、香菇等等）總重500克。

醃漬汁：

醬油3大匙、味醂1大匙、醋1大匙、蒜頭1瓣（切薄片）、紅辣椒1∼2根（去籽）。

作法：

1.蕈菇尾部蒂頭切除。將鴻喜菇和舞菇掰成小朵，金針菇切成二到三等份長度再掰散，香菇切成5公分的厚度。

2.將蕈菇放進耐熱的器皿中包上保鮮膜，放進微波爐裡加熱5到5分半鐘。蕈菇會出水，這些汁液正是美味的精華。千萬別倒掉，留著備用。

3.在大碗裡放入醃漬汁的材料混合均勻，趁著步驟2的蕈菇還熱熱的時候，倒進大碗裡拌勻。放涼後裝入保存容器中。

小叮嚀：

醃漬好馬上就可以吃。放在冰箱裡可以保存一個禮拜。

蕈菇麵。（圖：出版社提供）

【醬油醃蕈菇的應用】

蕈菇麵（2人份）

材料：

煮好的麵兩人份、高湯3杯、油3大匙、味醂2大匙、醬油醃蕈菇適量、切成細絲的青蔥1/4根、七味辣椒粉少許。

作法：

1.在高湯中加入醬油和味醂，加熱煮沸。

2.在碗裡放入煮好的麵，倒入湯汁。

3.將醬油醃蕈菇擺在上方，放上蔥絲，撒上七味辣椒粉。

甜味噌雞肉鬆。（圖：出版社提供）

甜味噌雞肉鬆

應該很少有人不愛吃肉鬆吧？平常做起來備用，就是一道方便的小菜。

材料：

雞胸肉絞肉300克、酒2大匙、砂糖2大匙、醬油1小匙、味噌4大匙。

作法：

1.在鍋裡放入絞肉、酒、砂糖、醬油，用3∼4根筷子拌勻，開偏弱的中火加熱，再混合均勻。

2.當絞肉變色、出水時，將火轉至中火讓水氣蒸發掉，加入味噌，然後再接著熬煮到變濃稠為止。味噌最後才加可以讓風味更濃，而且吃起來口感黏稠。

3.關火，放涼。

小叮嚀：

1.裝進保存容器裡放入冰箱，可以保存約五天左右。

2.可以包生菜吃，或是搭配涼拌豆腐一起吃都很美味。

醬油醃蒜頭。（圖：出版社提供）

醬油醃蒜頭

自古以來蒜頭就被當成是強身健體的食物，我們家也想借助蒜的力量來度過夏天，我會刻意在料理時盡量使用蒜頭。醬油醃漬的蒜頭放得越久嗆辣味就越少，味道會變得越加溫潤。

不論是切成薄片用來炒菜、炒飯，或是整顆下去烤熟就著烤肉吃，都很美味，醃蒜頭的醬油也可以做成涮涮鍋的醃料或拿來烤茄子，或是用來當蒸蔬菜 還是水煮蔬菜的醬汁，用途十分廣泛。

材料：

新鮮蒜頭5∼6顆、醬油2又1/2杯、味醂3/4杯。

作法：

1.將醬油和味醂倒入鍋中開火加熱使酒精揮發，放涼後即為醃漬的汁液。

2.將蒜頭分成小瓣，去皮，放入陶罐或是瓶子等容器裡，倒入冷卻了的醃漬汁液。

小叮嚀：

醃漬一到兩個月後就可以拿來使用了。放入冰箱保存，差不多一年要吃完。

【醬油醃蒜頭的應用】

蒜片炒飯（2人份）

蒜片炒飯。（圖：出版社提供）

材料：

白飯300克、醬油醃蒜頭2瓣、蒜頭醬油1大匙、蛋1顆、長蔥1/2根、沙拉油3小匙、鹽和胡椒各少許。

作法：

1.將蒜頭切成薄片、長蔥切成蔥花。

2.將蛋打散，撒入鹽和胡椒。

3.炒鍋裡放入1小匙的沙拉油加熱，接著將蛋液倒入炒熟，盛起。

4.同樣的炒鍋裡倒入2小匙的沙拉油加熱，放入蔥花大略拌炒一下，再加入蒜片和白飯翻炒，將炒蛋倒回鍋中，淋一圈蒜頭醬油後拌炒均勻，再加入鹽和胡椒調味。