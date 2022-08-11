夏日推薦 芒果鮮吃法

花式芒果煎餅

夏天是芒果的季節，不論是做涼拌沙拉、各式各樣的甜品，或是熱烤入菜同樣好吃。以下分享四道料理，迎接盛夏芒果季的到來。

怎麼挑選

芒果新不新鮮，從外表就可以看出來，有汙點或外皮變色，裡面的果肉都可能已經爛了。外表渾圓光華亮麗，才是好芒果。

如何切皮

切芒果最流行的方式是，洗淨外皮，貼著籽自兩側切下大塊果肉，再以井字切劃開果肉，兩手輕輕將果肉外翻，就很方便食用。

花式芒果煎餅

材料：

全蛋2個、牛奶 200毫升、低筋麵粉25克、奶油30克、香精5克、檸檬皮半顆、糖10克（以上約4個餅量），芒果2顆、鮮奶油適量。

作法：

1.將全蛋、牛奶、低筋麵粉、奶油、春精、糖放入碗內，將檸檬皮磨成泥後加入，一起拌勻。

2.平底鍋預熱後，抹一層奶油，倒入作法1.的麵糊，以鋪滿平底鍋即可，以免過厚，再用小火煎約1～3分鐘，翻面再煎1分鐘。

3.芒果切丁，平鋪於盤內。

4.煎好的薄餅擠上些許鮮奶油，對摺再對摺成扇形，鋪於芒果丁上，再擠上少許鮮奶油裝飾即可。

Tips：

若喜歡吃熱煎餅，煎餅時就不需翻面，直接放入芒果丁，再對摺成半圓後，起鍋即可。

水果披薩

水果披薩

材料：

芒果1個、葡萄6顆、奇異 果1-2顆、鳳梨50克、番茄醬汁適量（超市有賣或是煮義大利 肉醬的番茄罐頭都可以）、起司適量、冷凍披薩皮1張。

作法：

1.先將冷凍的披薩皮取出，室溫回20～30分鐘。葡萄洗淨對切去籽、芒果、奇異果、鳳梨切丁。

2.將番茄醬汁塗於披薩皮上，預留邊緣2公分不需要塗。

3.將切丁的水果和起司均勻鋪於披薩皮上，表面再撒一層起司粉。

4.放進預熱482℉-572℉的烤箱烘烤，等披薩皮有微微的咖啡色即可。

Tips：

水果的比例約等量即可，家中的電烤箱，若烤盤離熱源較近，烘烤溫度要比預熱溫度低一點，或是參考披薩皮包裝袋上建議的烘烤溫度及時間。

夏日水果沙拉

夏日水果沙拉

材料：

愛文芒果1粒、葡萄4、5粒、奇異果半粒、鳳梨1片、番茄1粒、火龍果半粒(依個人喜好調整分量)、水牛起司（可用起司片切細取代）適量、綜合生菜(美生菜、萵苣、蘿蔓各100克)。

醬汁：

原味優格1杯（150克）、水果醋30毫升、百香果濃縮汁30毫升。

作法：

1.芒果去皮切塊。生菜洗淨後放入冰水略微冰鎮10-20分鐘，取出後切段，放入沙拉碗中。

2.葡萄洗淨對切去籽，奇異果、鳳梨、火龍果去皮切丁，番茄可切丁或切片，起司片切丁後，擺在生菜上，上面再放芒果塊。

3.用一個小碗將原味優格、水果醋、百香果濃縮汁拌勻後，淋在水果生菜上，爽口的沙拉就完成。

Tips：

重點在醬汁的比例要調好，水果、生菜一定要新鮮才美味，至於種類跟分量，可依個人喜好調整。

涼魚乾拌青芒果

涼魚乾拌青芒果

材料：

青芝果150克(約3粒)、香茅5克、小辣椒3克(約半條至一條)、番茄1粒、洋蔥50克、蝦米、腰果少許、魚乾10克、魚露少許。

作法：

1.青芒果去皮切絲譇，香茅縱向切片、小辣椒切細末、番茄剖半切片、洋蔥切細絲。

2.魚乾炸過放涼。蝦米洗淨瀝乾。腰果炸過放涼，用100克砂糖和5克水以小小火熬成糖漿，再和腰果拌勻(也可用現成的蜜腰果)。

3.將青芒果絲、香茅、番茄、辣椒、洋蔥、魚乾、蝦米等拌勻，加入魚露和糖水，醃2、3分鐘，再將腰果平均放在四周上菜。

Tips：

這道涼拌菜，用酸溜溜的青芒果，可以促進食欲，而且要醃上2、3分鐘才會入味好吃。