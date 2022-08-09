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養生入菜 美味套餐端上桌

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海帶炒豆乾
海帶炒豆乾

豆薯是非常平民化的食物，可以生津止渴、清涼去熱、降血壓、提高免疫力、補充能量、通便。海帶有防癌、降血糖、利尿、消腫的功效。破布子能解毒、開胃、整腸又補腎。高麗菜可以抗老、防癌、抗骨質疏鬆、保護腸胃、保護心血管。各式蔬食都上桌，養生功效在其中。

豆薯炒飯

材料：

高麗菜、紫色高麗菜、豆薯、胡蘿蔔、薑黃飯、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

豆薯炒飯食材
豆薯炒飯食材
豆薯炒飯食材
豆薯炒飯食材

作法：

1.胡蘿蔔、豆薯洗淨後去皮，高麗菜、紫色高麗菜洗淨，食材切小塊；事先將白米洗淨，加入薑黃粉，以電鍋蒸煮後，即是薑黃飯，上述食材備用。

2.將高麗菜、紫色高麗菜、豆薯、胡蘿蔔、水倒入炒鍋中，置於爐台上開火烹煮，菜肴八分熟，以橄欖油、黑胡椒和鹽調味，拌炒均勻，待菜肴熟即可盛起。

3.炒鍋加熱，倒入橄欖油，1分鐘後加入薑黃飯，以醬油調味，拌炒均勻後加入事先炒好的蔬菜，就是簡單又美味的豆薯炒飯。

海帶炒豆乾

材料：海帶、胡蘿蔔、豆乾、水。

調味料：麻油、黑胡椒、醬油、蘋果醋。

作法：

1.海帶洗淨先以冷水浸泡5分鐘，以剪刀裁剪適當大小，繼續浸泡4小時，撈起瀝乾；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；豆乾洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋倒入胡蘿蔔、海帶、水，置於爐火上，稍做攪拌後蓋上鍋蓋烹煮。

3.三分鐘後，放入豆乾，以麻油、黑胡椒、醬油、蘋果醋調味，充分攪拌均勻，繼續燉煮。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

破布子蔬食豆腐

破布子蔬食豆腐
破布子蔬食豆腐

材料：破布子、青椒、胡蘿蔔、豆腐、水。

調味料：麻油、黑胡椒、紅糖、醬油。

作法：

1. 破布子去籽；青椒洗淨，對半切去籽，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；豆腐切小塊，備用。

2. 炒鍋中倒入青椒、胡蘿蔔、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋。

3. 兩分鐘後，放入破布子、豆腐，以麻油、黑胡椒、紅糖、醬油調味，充分攪拌均勻，續煮。

4. 待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

高麗菜豆乾炒冬粉

高麗菜豆乾炒冬粉
高麗菜豆乾炒冬粉

材料：高麗菜、胡蘿蔔、黃椒、蘑菇、豆乾、粉絲、水。

調味料：橄欖油、鹽、黑胡椒、醬油。

作法：

1.高麗菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；黃椒洗淨，對半切去籽，切小塊；蘑菇洗淨，去薄膜，切小塊；豆乾洗淨，切小塊；粉絲洗淨，以溫水浸泡15分鐘，瀝乾，切小段，備用。

2.高麗菜、胡蘿蔔、水下鍋，烹煮約2分鐘後加入黃椒、蘑菇、豆乾，以橄欖油、鹽、黑胡椒、醬油調味，充分攪拌均勻。

3.菜肴煮至九分熟，放入粉絲，拌炒均勻，直到菜肴熟且入味，即可盛起享用。

豆薯炒飯
豆薯炒飯

蘋果 血壓 血糖

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把握「3低1高」 營養食譜輕鬆作

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