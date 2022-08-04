必學家常菜 煮出家的味道

蘑菇雞塊

萬用的家常味，魚、肉、菜兼顧，再配一碗白飯就是營養均衡的一餐，不論是自炊、請客、好友相聚都能輕鬆上菜。

蘑菇雞塊

材料：雞腿1隻、蒜頭5顆、胡蘿蔔數片、蘑菇2~3朵、辣椒、黑胡椒醬。

作法：

1.蘑菇切半，胡蘿蔔切片、壓花，蒜頭切片，辣椒去子切小段。

2.雞腿去骨，切小塊。

3.起一熱鍋，下奶油、蒜片爆香，再放入雞塊，拌炒至焦黃色（約8分熟）。

4.下蘑菇、胡蘿蔔花、辣椒段，一起拌炒。

5.最後放入黑胡椒醬；若有綠色葉菜（如青江菜）可放數片同炒，增色也添口感。

豆腐蒸魚

豆腐蒸魚

材料：豆腐、鯛魚片、破布子、嫩薑及辣椒絲少許、味醂1匙、醬油1匙、蔥花、辣椒絲。

作法：

1.鯛魚切片、豆腐切塊（兩者大小、份量要相同）。嫩薑與辣椒切絲備用。

2.豆腐上放鯛魚片，上置薑絲。

3.再依序放入破布子、辣椒絲。

4.淋上1匙味醂、1匙醬油，再加少許水，以保鮮膜包覆，入鍋蒸約10分鐘。起鍋後，撒些蔥花、辣椒絲，再以熱油淋上即可。

越前棒炒絲瓜

越前棒炒絲瓜

材料：絲瓜1條、越前棒2~3條、蒜片或薑片、辣椒、鹽少許。

作法：

1絲瓜削皮，切四等份後，去籽、再切小段。

2薑切絲、辣椒切絲；熱鍋下油，薑絲、辣椒絲先入鍋爆香。

3再入絲瓜稍拌炒，轉小火蓋鍋蓋，燜至煙出。

4越前棒撕成細絲入鍋，稍拌炒後，加點鹽調味即可起鍋。

Tips：

絲瓜削皮要留點綠色(不要削得太厚)，口感才脆。去籽，也是為口感，才不致軟爛。

蠔油芥藍

蠔油芥藍

材料：芥藍2小把、蠔油少許。

作法：

1.芥藍去粗梗、取細嫩部。

2 起鍋，熱水中加點油，入芥藍汆燙。

3 芥藍撈起、過冰水

4 排盤，菜上放些蒜片、淋蠔油。

Tips：

簡單的燙青菜，也有小祕訣，熱水中放油，可保菜色鮮亮，起鍋過冰水，口感才鮮脆。