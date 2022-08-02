兒時零嘴魚皮豆

油炸出一層深褐色的堅硬的外殼，送進嘴裡，咯嘣嘣地嚼碎這外殼，包裹在內的是鹹香酥脆的花生仁。電影 《阿甘正傳》裡頭說道，「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道會嘗到哪種滋味」。然而，四、五十年前，是個連水果糖也算奢侈品的年代，按盒吃巧克力豆根本無法想像，抓一把色澤與形態跟巧克力豆十分類似的魚皮豆當零食，倒是常常發生的事情。因此，魚皮豆也就順理成章地成了那個年頭巧克力豆的替代品，保留在一代人的記憶中。

材料：

花生米100克、麵粉50克、雞蛋 1顆、植物油200克 。

調味料：

糖、醬油、泡打粉、食用鹽、五香粉及白胡椒粉等少許。

食材

作法：

1.清洗花生米後，浸泡10分鐘左右。撈出瀝乾，備用。

2.把少許的糖、醬油、泡打粉、食用鹽及白胡椒粉摻和進麵粉，打入雞蛋，加水糅合成糰，醒麵20分鐘左右。

3.取一炒鍋，加少許的植物油、鹽、五香粉，用中火把花生米煸熟，起鍋備用。

4.將醒好的麵糰揉擀成條狀，切成比花生米略大的麵劑子後，捏成小餅狀。

5.把煸熟的花生米用麵糰完全包裹住，並糅合成球狀。

加少許的植物油、鹽、五香粉，用中火把花生米煸熟。

煸熟的花生米用麵糰完全包裹住，糅合成球狀。

6.揉合成球狀後，在魚皮豆表面涮一層植物油，繼續揉搓滾動，使其成橄欖狀。

7.再次取來炒鍋，倒入180克的植物油，大火加熱至六分熱時放入魚皮豆；先油煎兩分鐘左右，待外殼上的麵糰固定後轉中小火，續炸約兩分鐘再轉成大火，將其內部炸酥；最後用大火油炸1分鐘，見其表皮呈金黃色，即可出鍋，放涼後食用。

在魚皮豆表面涮一層植物油。

小叮嚀：

1.和麵時，添加少許醬油，是可以豐富魚皮豆口感層次，又能讓其外觀顏色更加濃郁的小祕訣。

2.花生仁外的那層紫紅皮叫花生衣，不僅含有豐富的營養成分，還具有止血散瘀的功效。所以，在煸炒完花生米後，不必去刻意去皮，包裹進魚皮豆中食用更利於健康。

3.包裹完成後，在其表面涮一層植物油放進烤箱裡焙烤亦可。