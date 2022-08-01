平凡的美味 高麗菜變化多

黃金泡菜

我家周末晚餐幾乎都由我掌廚，我喜歡玩「飯後民調 」，投票 選出最好吃的一道菜。我爸對這遊戲起初興致缺缺，甚至覺得無聊至極；但有一次卻主動說，「清炒高麗菜最好吃。」其實那一餐還有很多大菜，但家人爭相附議，沒想到最後以壓倒性獲得當晚最受歡迎的菜色。

更早之前，有個常上館子的朋友說，我炒的高麗菜鮮甜清脆，獨一無二。

經這一說，宴客的青菜我就大方又自信地端出清炒高麗菜，不出所料，每次都是最後上桌但最先吃完，反倒那些喊得響亮的名菜都得靠邊站了。

我的作法是將最外層的葉子剝除丟棄，葉子浸泡水中，撕成適口大小，粗梗切薄片，瀝乾水分；準備蝦米、蔥白、蒜末三種辛香料，依序爆香，這是香氣的主要來源，接著以大火熱炒，加鹽和雞粉調味，就嚐得到平凡中的美味了。

黃金泡菜

食材：

高麗菜1顆、胡蘿蔔1小條、鹽1大匙、細砂糖100公克、糯米醋（或蘋果 醋、工研醋，但不可用烏醋）100公克、芝麻油100公克、豆腐乳4塊、薑片4片、蒜頭8瓣、辣椒粉或生辣椒適量。

作法：

1.將高麗菜切塊洗淨瀝乾後，放入大容器內，加入1大匙鹽，混合均勻，靜置半小時後，去除澀水，擰乾備用。

2.將胡蘿蔔切片，鍋中放1小匙油炒香，時間約1分鐘。

3.除了高麗菜之外的食材，用果汁機打成泥狀。

4.取適量的醬料淋在作法1的高麗菜上即可。

5.剩餘的醬料可放進冰凍庫保存。

小叮嚀：

1.高麗菜可用大白菜替代。

2.名為黃金泡菜取其顏色為金黃色。

3.細砂糖、糯米醋、芝麻油，為了容易記憶，都取100公克；但做了幾次後，家人覺得太甜，醋味太重，所以我連芝麻油一起改為80公克，這就是依個人口味調整，原比例是較大眾化的口味。

海鮮煎餅

海鮮煎餅

食材：

蝦仁8隻、蟹管肉1盒、高麗菜1/6個、大辣椒1根（可改為胡蘿蔔絲或或紅椒丁，主要是添色）、麵包粉1碗（吃飯用碗）、太白粉1大匙（以上食材可依人數和個人喜好增減）。

作法：

1.高麗菜去梗，切成細絲（易於煎熟），加1/4茶匙鹽抓醃，靜置10分鐘後（不需要太久，以保持脆度），擰乾水分備用。

2.蝦仁洗淨去腸泥，用餐巾紙擦乾切丁。

3.將蟹管肉退冰，瀝乾水分，切丁。

4.大辣椒切成小丁，放入以上所有食材和麵包粉及太白粉，加入1/4茶匙的鹽和少許白胡椒粉，充分混合，視為「內餡」。

5.將內餡抓一手掌量，塑成圓形。

6.取一不沾鍋，放入適當的油和內餡，以中小火煎至兩面金黃（可分批煎），取出盛盤。

高麗菜炒粉絲

高麗菜炒粉絲

食材：

高麗菜半顆、粉絲1把、蛋2顆、薑末1/2茶匙、蒜頭2瓣（約1大匙）。

作法：

1.粉絲泡軟後，剪三或四刀，放在水龍頭下戳洗，此動作在於去除澱粉。

2.高麗菜洗淨，去梗，切絲，瀝乾水分備用。

3.取一炒鍋，放2大匙油，打入蛋，加1/4茶匙的鹽炒散，取出備用。

4.原鍋加入2大匙油，以薑末和蒜末爆香，放進蛋、粉絲、高麗菜絲一起炒，加1大匙醬油膏、1/4茶匙白胡椒粉和雞粉調味。

5.若想吃辣者，可加辣椒。我家剛好有一罐XO醬，便舀1大匙點綴。

小叮嚀：

1.粉絲也可以改為麵條，只要將作法1改為以熱水煮至八分熟，撈起放在冷水中，去除澱粉，再瀝乾水分，放入深碗，加入1大匙醬油和香油攪拌均勻，其他步驟相同。