別只搭牛奶 酪梨還能這樣吃

酪梨鮭魚子

酪梨有著滑潤的口感，更是優質脂肪，可以幫助減重 、清膽固醇，不論是生吃、熱食都美味。擅長歐陸料理，曾擔任飯店行政主廚的達人陳秋麟示範三道西式酪梨料理，自用、請客皆宜。

【怎麼挑選？】

將酪梨握於掌心，以拇指按壓，感覺軟嫩、不會彈起，表示已可食用。陳秋麟建議挑選表皮稍微變色的酪梨，吃起來較甜。

【如何保存？】

酪梨需保存於室溫下，千萬不可放冰箱冷藏，否則易受寒害，無法正常後熟。剖開後未吃完的酪梨，可在切面上灑檸檬汁以防褐變，放於冰箱中儲藏。

【料理多變】

酪梨沒有什麼味道，一般人常將酪梨與牛奶 打成果汁喝，其實酪梨拌成泥，加入紅椒、番茄、洋蔥、鹽巴、橄欖油，就是簡單的沙拉。陳秋麟說，直接把酪梨沾巴薩米克醋就是最簡單美味的吃法，或是切片沾鹽、配醬油也都可以。

酪梨鮭魚子

材料：

酪梨100克、鮭魚卵20克、白吐司1片、橄欖油或酪梨油適量、鹽、胡椒、白葡萄酒、時蘿草少許。

作法：

1.酪梨切小塊，撒少許鹽與1小匙橄欖油調味，將酪梨塊壓成泥狀。不必壓得太碎，可保留一些酪梨顆粒，增加口感。

2.用模具把吐司壓出圓形。

3.酪梨泥加少許胡椒拌勻，挖成一小球狀，放於圓吐司上。

4.鮭魚子用1匙白葡萄酒浸泡，可去腥並增加香氣。將鮭魚子放在酪梨泥上，最後用些時蘿草裝飾即可。

起司烤魚排佐番茄酪梨醬

起司烤魚排佐番茄酪梨醬

材料：

鯛魚片150克、濃縮番茄醬汁1碗、酪梨50克、披薩起司絲50克、黃椒、紅椒、鮮奶油、麵粉、鹽、胡椒、奶油適量。

作法：

1.鯛魚片裹麵粉，用少許鹽、胡椒調味。入鍋煎至八分熟，可加少許白酒增加香氣。

2.煎好的魚片放上起司絲，放入上下爐火392℉的烤箱，烤至起司絲融化。

3.濃縮番茄醬汁與少許的九層塔葉末、鮮奶油、奶油，一起入鍋煮至濃稠。

4.黃、紅椒切丁後撒胡椒，小火炒香。酪梨切丁。將煮好的番茄醬汁抹於盤中，再把烤過的起司魚片放上去，撒些黃、紅椒與酪梨丁即可。

酪梨番茄沙拉佐巴薩米克醋

酪梨番茄沙拉佐巴薩米克醋

材料：

牛番茄1顆、酪梨200克、橄欖油或酪梨油適量、12年巴薩米克醋適量、鹽、胡椒、檸檬汁、九層塔葉、蔓越莓乾少許。

作法：

1.酪梨切成小丁。

2.番茄外皮用刀輕畫十字，用熱水燙約20秒後，沖冷水、去皮。再把去皮的番茄內部挖空，外部切小丁。

3.酪梨丁、番茄丁撒少許鹽、胡椒、檸檬汁與九層塔碎末拌勻，可加些橄欖油使之潤滑，較好攪拌。

4.全部拌勻後盛於盤中，放些蔓越莓乾，再淋上12年巴薩米克醋，大功告成。