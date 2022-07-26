粒粒芳香 美味炒飯3道

明日葉核桃炒飯食材

吃飯配菜，怎麼吃呢？煮一鍋飯，燒幾道色香味俱全的菜；或是把菜肴和飯食互相融合在一起，做出美味的炒飯。飯中有菜，菜中有飯，就可品嚐鮮蔬的滋味及米飯的芳香，簡單又營養的美食 ，盡在炒飯中。

明日葉核桃 炒飯

材料：明日葉、核桃仁、枸杞子、薑黃糙米飯。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

明日葉核桃炒飯食材

作法：

1.明日葉洗淨後切細，核桃仁對半剝開，糙米、薏仁、綠豆洗淨，加入適量的薑黃粉浸泡4小時以上，以電鍋烹煮，即是薑黃糙米飯，備用。

2.炒鍋中放入麻油和明日葉，快速拌炒1～2分鐘，續放入洗淨的枸杞和核桃仁，並以黑胡椒和鹽調味，攪拌均勻後盛起備用。

3.麻油倒入炒鍋，油熱後加入薑黃糙米飯，拌炒並以醬油調味。

4.炒香後，倒入事先炒過的明日葉、枸杞和核桃仁，與薑黃糙米飯一同拌炒均勻，使其味道融合。裝入飯碗後倒扣於盤中，即是明日葉核桃炒飯。

香椿豆腐炒飯

香椿豆腐炒飯

材料：香椿葉、胡蘿蔔、炸豆腐、薑黃糙米飯。

調味料：茶油、黑胡椒、鹽、醬油。

香椿豆腐炒飯食材

作法：

1.香椿葉洗淨去柄，將每片香椿葉撕成兩半，以熱開水浸泡5分鐘，擰乾後切碎；胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；炸豆腐洗淨，切小塊；前一天先煮好薑黃糙米飯，備用。

2.炒鍋中倒入茶油，油熱後放胡蘿蔔拌炒2分鐘，再加入炸豆腐和香椿葉，並以黑胡椒和鹽調味，拌炒1～2分鐘，盛起備用。

3.茶油倒入炒鍋，油熱後加入薑黃糙米飯，以醬油調味，充分攪拌均勻。

4.炒香後，倒入炒好的胡蘿蔔、炸豆腐和香椿與薑黃糙米飯，拌炒均勻且入味，以飯碗盛起後倒扣於盤中，即可享用。

鷹嘴豆素肉燥飯

鷹嘴豆素肉燥飯

材料：鷹嘴豆、胡蘿蔔、素肉末、糙米、薏仁、綠豆、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、鹽、醬油。

鷹嘴豆素肉燥飯食材

作法：

1.鷹嘴豆洗淨，以冷水浸泡6小時，放入電鍋蒸熟；胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；素肉末洗淨，以冷開水浸泡30分鐘，汆燙後瀝乾；上述食材備用。

2.炒鍋中倒入適量的麻油，待油熱再放入汆燙過的素肉末，約拌炒5分鐘。

3.同鍋倒入麻油、黑胡椒、五香粉、鹽和醬油調味，再加入胡蘿蔔和事先蒸煮好的鷹嘴豆，充分攪拌均勻，約兩分鐘後盛起，即是鷹嘴豆素肉燥。

4.將糙米、薏仁和綠豆洗淨，浸泡4小時以上，以電鍋蒸煮至開關跳起，15分鐘後掀開鍋蓋。倒入事先炒好的鷹嘴豆素肉燥，與糙米飯充分攪拌均勻，即是美味好吃的鷹嘴豆素肉燥飯。