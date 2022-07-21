夏日清補 4道菜幫你開胃

梅汁苦瓜

悶熱的夏天容易讓人身重疲憊，沒有食欲，選擇適合的食材依照節氣搭配，多吃清熱食物，像苦瓜、綠豆、冬瓜、薑等，搭配少油煙的烹飪方式，讓人健康又樂活。

以下分享4道料理，以清爽開胃、解緩疲憊出發，輕簡快速的料理方式更適合忙碌的現代人，示範材料均為一人份。

梅汁苦瓜

材料：山苦瓜100克、酸梅10顆、糖一大匙、醋五大匙。

作法：

1.將10顆酸梅泡在一大匙糖、五大匙醋調合成的湯汁中一晚。若要增加酸梅，糖醋的份量依比例增加即可。

2.苦瓜洗淨、挖空、去膜、切片。切好的苦瓜可先放在冰上，以保持鮮脆度。

3.冰水加鹽，將切好的苦瓜片泡冰鹽水裡5分鐘，可去除澀味。

4.將苦瓜片鋪於冰上，沾糖醋汁食用。

小叮嚀：

深綠色的山苦瓜保肝退火，配上糖醋梅汁能補給纖維質、開胃、助消化，是夏天消解疲勞的開胃菜。不過，心煩時千萬別吃，因為苦瓜的苦味會使人更鬱悶喔。

調肝三菜

調肝三菜

材料：紅蘿蔔、芹菜、花椰菜各100克、五味子1/2匙、醋2匙、鹽1匙、糖跟蠔油1/2匙。

作法：

1.將紅蘿蔔、芹菜、花椰菜洗淨後，切成條狀。

2.五味子用熱水泡5分鐘，去除苦味。泡開的五味子加2匙醋、各1/2匙的糖、鹽、蠔油調味，也可直接浸泡於水果醋中。浸泡一至三天使 之入味。

3.滾水先加1/2匙的鹽，可讓水煮蔬菜 保持鮮綠。

4.先放蘿蔔，3分鐘後放芹菜，2分鐘後再放花椰菜。煮到水再次燒開，將青菜撈起，沾五味子醬食用。

小叮嚀：

紅蘿蔔、芹菜、花椰菜等含有豐富的抗氧化物，用燙的方式不僅不會破壞營養，還能維持清脆口感。而五味子對常熬夜的人可減輕疲憊感，也可直接加花旗參泡熱水飲用。

蘿蔔蒸魚

蘿蔔蒸魚

材料：蘿蔔100g、鱈魚100g、薑、蔥、鹽、醬油少許。

作法：

1.鱈魚洗淨，薑切絲。蘿蔔洗淨、去皮磨成泥。

2.把薑、蔥鋪於碗底。將鱈魚放在薑、蔥上，撒鹽少許。

3.將蘿蔔泥淋在鱈魚上。

4.加1/4匙醬油，讓鱈魚上色。放進電鍋用半杯水約蒸半小時，若用蒸籠則大火蒸15分鐘。蒸好再撒些蔥花於上。

小叮嚀：

白蘿蔔含有大量的水分與消化酵素，可加速腸胃蠕動排除體內廢物。在夏天與魚肉蒸煮，補充營養，是幫助消化的聖品。

綠豆甘草湯

綠豆甘草湯

材料：綠豆1碗、甘草600克。

作法：

1.綠豆洗淨，先泡水泡一個晚上，讓綠豆比較容易煮開。綠豆與水一起用小火煮到滾。

2.綠豆煮開後，加進甘草調味。

小叮嚀：

可以抗發炎的綠豆是屬於寒性食物，加些清熱的甘草，是炎炎夏日最消暑的甜食。但高血壓 者，甘草不宜食用過多喔。