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營養滿分 明日葉湯麵套餐

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明日葉什錦湯麵
明日葉什錦湯麵

明日葉，顧名思義「今天摘取明天就長出新葉」，據我實地觀察，還真的如此。明日葉生命力非常旺盛，富含膳食纖維、多種礦物質，具有抗氧化作用；明日葉還能促進胃腸健康、清潔血液、排毒養顏，增強免疫力

明日葉什錦湯麵

材料：明日葉、番茄、白蘿蔔、牛蒡、豆腐、義大利麵條、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

明日葉什錦湯麵食材
明日葉什錦湯麵食材

作法：

1.食材洗淨，明日葉瀝乾，番茄、牛蒡、豆腐切小塊，白蘿蔔去皮後切小塊，備用。

2.湯鍋倒入適量的水，待水沸騰後加入義大利麵條，煮麵時記得不停攪拌，勿使麵條糾結。待麵條煮熟，撈起，過冷水備用。

3.湯鍋放入白蘿蔔、牛蒡和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.白蘿蔔煮軟，再倒入番茄、豆腐，並以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮片刻。

5.菜肴都熟且入味，加入明日葉，快煮1分鐘，再放入事先煮好的義大利麵條，讓食材入味後即可熄火，盛起享用。

天貝高麗菜

天貝高麗菜
天貝高麗菜

材料：天貝、高麗菜、黃椒、水。

調味料：橄欖油、鹽、黑胡椒。

天貝高麗菜食材
天貝高麗菜食材

作法：

1.天貝，切小塊；高麗菜洗淨，切小塊；黃椒洗淨，對半切去籽並切丁，備用。

2.炒鍋倒入適量的橄欖油，油熱後放入天貝，兩面香煎，盛起備用。

3.炒鍋放入高麗菜、黃椒和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮片刻。

4.待高麗菜煮軟，加入天貝，並以橄欖油、鹽、黑胡椒調味，充分攪拌均勻。

5.菜肴都熟且入味，即可熄火，盛盤上菜。

鮮蔬牛蒡甜不辣

鮮蔬牛蒡甜不辣
鮮蔬牛蒡甜不辣

材料：紅椒、冷凍玉米粒、芽甘藍、牛蒡甜不辣、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

鮮蔬牛蒡甜不辣食材
鮮蔬牛蒡甜不辣食材

作法：

1.冷凍玉米粒，置於室溫退冰；其他食材洗淨後，紅椒對半切去籽，切小塊；芽甘藍、牛蒡甜不辣切小塊，備用。

2.湯鍋倒入適量的水，置於爐火上，水沸騰後，加入芽甘藍汆燙，撈起瀝乾後備用。

3.炒鍋倒入橄欖油，鍋熱後就可放牛蒡甜不辣，拌炒1～2分鐘，盛起備用。

4.炒鍋倒入紅椒、少許水，稍微拌炒再蓋上鍋蓋烹煮。

5.兩分鐘後，加入玉米粒、芽甘藍、牛蒡甜不辣，並以麻油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

6.菜肴都熟且入味，即可熄火，盛盤。

檸檬素魚炒櫛瓜

檸檬素魚炒櫛瓜
檸檬素魚炒櫛瓜

材料：櫛瓜、枸杞、檸檬素魚片、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽。

檸檬素魚炒櫛瓜食材
檸檬素魚炒櫛瓜食材

作法：

1.櫛瓜洗淨，去皮，切小塊；檸檬素魚片，切小塊；枸杞洗淨，置於室溫備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，鍋熱後放入檸檬素魚，拌炒1～2分鐘，盛起備用。

3.炒鍋倒入櫛瓜、水，置於爐火上，攪拌均勻，蓋上鍋蓋烹煮。

4.櫛瓜煮軟，加入檸檬素魚，並以黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

5.起鍋前1分鐘，倒入枸杞稍做攪拌，待菜肴熟了且入味，就能盛盤上菜。

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