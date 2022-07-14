清熱退火 夏日苦瓜料理

雙蛋炒苦瓜

苦瓜，又名涼瓜，營養成分高，維他命C超豐富，約為番茄的7倍、胡瓜的14倍、南瓜的21倍，居瓜果類蔬菜 之冠。雖然吃起來有點苦但好處很多，常吃可以降火氣、促進食欲。

苦瓜怎麼挑？

1.選外型：寬扁的瓜型，代表過熟；瓜型端正，瘤狀突出明顯，沒有破裂或碰傷，形美口感才會脆。

2.看色澤：若有黃色斑點或果籽變紅，都是老化的徵兆，口感會較苦。

3.再輕壓：輕壓瓜身，稍軟則過熟，手感厚實者優。

4.惦重量：每條約350~450公克之間最適合。 如果挑到老瓜：放久了，或瓜過熟，就不要做涼拌（老瓜易苦），用來滷，一樣可口。

雙蛋炒苦瓜

材料：鹹蛋2粒、皮蛋2粒、苦瓜1條、蒜頭3粒、辣椒1條。

調味料：雞粉1大匙、冰糖1小匙、鹽與胡椒少許。

裝飾物：香菜葉、番茄片。

作法：

1.山苦瓜對開，再將苦瓜的籽與膜刮乾淨，切小片備用。

2.皮蛋與鹹蛋去殼，再將雙蛋以菜刀切碎。

3.蒜頭、辣椒切片。苦瓜放入滾水中，快速汆燙過水。

4.熱鍋爆香蒜頭、辣椒片，加入汆燙好的苦瓜與所有調味料翻炒，最後再加入雙蛋即可。

苦瓜蜜世界

苦瓜蜜世界

材料：山苦瓜800公克、芒果青50公克、蘋果 1粒、蜜世界1/4粒（香瓜與哈密瓜）、洋蔥1/4粒。

調味料：日式和風醬200毫升、七味辣椒粉1大匙。

裝飾物：青花菜、番茄片、生菜。

作法：

1.山苦瓜對開，再將苦瓜的籽與膜刮乾淨，切小片備用。

2.起一熱鍋，將苦瓜放入滾水中快速汆燙過水。

3.將芒果青、蘋果、洋蔥切成條狀，蜜世界切成塊狀。

4.步驟2、3的材料放入大碗攪拌均勻，再加調味料盛盤。

Tips：

1.汆燙山苦瓜，要比一般苦瓜多一倍的時間，約3分鐘再撈起。

2.這道水果風的苦瓜創新菜，排盤可以再多用心，例如盤底鋪生菜、番茄切片圍邊，調味後先冰過再上菜，都可增加清涼滋味。

沖繩炒苦瓜

沖繩炒苦瓜

材料：

山苦瓜500克、白苦瓜1000克、蒜頭2粒、辣椒1條、薑1段、全蛋5粒。

調味料：

雞粉1小匙、鹽與胡椒少許、味噌2大匙、香油1大匙、冰糖1大匙。

裝飾物：

青花菜、香吉士。

作法：

1.山苦瓜與白苦瓜對半切開，籽與膜刮乾淨，切成小片，快速汆燙過水。

2.薑、蒜頭、辣椒洗淨切片，放入鍋中翻炒。

3.加入汆燙好的苦瓜與所有調味料，翻炒均勻。

4.快熟前，再加入全蛋蛋汁，輕輕翻炒即可起鍋。

Tips：

味噌是關鍵，推薦日本 沖繩的味噌最對味；下鍋前，須先以水化開再入鍋，否則不易散開、易結成團。

苦瓜海鮮盅

苦瓜海鮮盅

材料：

白苦瓜1條、蝦漿500克、肥油100克、馬蹄（荸薺）6個、蒜粒3粒、洋蔥1粒。

調味料：

鹽與胡椒少許、蛋白3粒、翡翠（炸過的菠菜末）3大匙。

裝飾物：

蟹黃1大匙、香菜葉、青花菜。

作法：

1.先將苦瓜切成直徑3公分的圈狀，再將中間的籽與膜刮除。

2.蝦漿與肥油粒一起用菜刀剁碎，馬蹄、蒜頭、洋蔥切碎。

3.取一個容器，將步驟2的所有材料加入，再加鹽、胡椒與2粒蛋白一起攪拌均勻。

4.攪拌均勻的蝦醬，放進處理好的瓜圈裡、抹平，再放入蒸籠裡蒸約15分鐘。

5.取出後，利用剩餘的湯汁勾薄芡，再加入1粒蛋白打散淋在苦瓜盅上，最後撒上少許蟹黃即可。

Tips：

馬蹄肉可增加口感，若要再加分，苦瓜圈入蒸籠前，在抹好的蝦醬上，再放一隻蝦，不但形美，味道更優。