第一次煎魚成果慘不忍睹 內行人點出2步驟做錯是主因

原PO分享第一次煎魚的成果，沒想到竟然是面目全非，照片笑翻一票人。取材自臉書

煎魚看似簡單，但如果掌握不到訣竅，可能會讓好好一條魚變得支離破碎。一名網友在臉書 PO出第一次煎魚的成果，只見原本一條完整無缺的魚，最後竟然「面目全非」，照片一貼出笑翻不少人。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出自己第一次煎魚的成品，只見原本一條完好無缺、色澤鮮豔的魚，下鍋油煎後，皮肉分離，殘缺不堪，不說還認不出是一條魚，照片一出引來近2萬人點閱。

不少人留言搞笑地說「連死都不給全屍」、「這條魚死得好慘喔」、「這是煎後，還是吃剩的？」、「卸妝前跟卸妝後嗎？」、「第一次看到魚咬牙切齒呢」、「最高境界直接去皮」、「不錯啦，頭跟尾巴還在」、「我懂這種無奈，是鍋子不好」、「這是毀屍吧」、「魚：死的很冤枉」。

有網友表示油鍋沒熱、太快翻面是主要原因，並傳授訣竅，「這是油鍋不夠熱，才會煎失敗」、「油溫不夠熱、太早翻面就會變輻射魚了」、「鍋子不夠熱、魚沒抹鹽，下魚的時候先讓牠在鏟子上熱一下下再下鍋，別急著翻魚，這些都是造成黏鍋底的原因」、「新手用平底鍋。先擦乾鍋，油熱了放下魚10秒後關小火，約5_7分鐘翻身（只能翻1次），外酥內嫩」、「煎魚怕沾鍋可以先關掉火，讓牠稍微冷一下再翻」、「第一次在熱油鍋的油要倒掉，再倒入冷油再放魚下去煎就不會脫皮了啦」。