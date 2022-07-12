開胃整腸 香菜酸辣湯麵套餐

香菜酸辣湯麵

毛豆是優質的植物性蛋白質 ，有降低膽固醇的作用，含有豐富的膳食纖維，可以改善便祕 。蘿蔔葉，含豐富的維生素A，有保護眼睛的作用，味道辛辣，帶點淡淡的苦味，健胃整腸，有潤膚美顏的效果。香菜的維生素C含量高，有保護肌膚，延緩老化的作用，香菜可以開胃健脾，促進食慾。

香菜酸辣湯麵

材料：香菜、白蘿蔔、紅蘿蔔、大白菜、義大利 麵條、水。

調味料：麻油、素食東炎醬。

香菜酸辣湯麵食材

作法：

1.香菜洗淨，切小段；白蘿蔔、紅蘿蔔洗淨，去皮切小塊；大白菜洗淨，切小塊備用。

2.湯鍋倒入適量的水，煮滾後放入義大利麵條，不時地攪動以免沾黏。麵條煮到八分熟，先熄火靜置1～2 分鐘，撈起麵條，以冷水沖涼後備用。

3.湯鍋放入白蘿蔔、紅蘿蔔、大白菜、水，蓋上鍋蓋烹煮。

4.白蘿蔔煮軟後，以麻油、素食東炎醬調味，充分攪拌，續煮兩分鐘。

5.起鍋前三分鐘，放入香菜，一起燉煮，菜肴熟且入味，倒入煮好的義大利麵，攪拌均勻，即可盛起。

小叮嚀：素食東炎醬是一種泰國的酸辣湯醬料，濃郁的香茅味道，炒菜、煮湯皆適宜。

毛豆煙燻素雞捲

毛豆煙燻素雞捲

材料：冷凍毛豆、紅蘿蔔、煙燻素雞捲、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.毛豆汆燙後瀝乾；紅蘿蔔洗淨，去皮切絲；煙燻素雞捲切塊，備用。

2.炒鍋倒入適量的橄欖油加熱，鍋熱後放入煙燻素雞捲，香煎到兩面金黃，盛起備用。

3.炒鍋放入紅蘿蔔拌炒1分鐘，加入些許的水，蓋上鍋蓋烹煮。

4.兩分鐘後倒入毛豆，以麻油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

5.最後加入煙燻素雞捲一起拌炒，菜肴熟且入味，即可熄火，盛盤上菜。

玉米炒蘿蔔葉

玉米炒蘿蔔葉

材料：冷凍玉米粒、蘿蔔葉、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.冷凍玉米粒置於室溫；蘿蔔葉洗淨，切小段備用。

2.炒鍋倒入橄欖油，油熱1分鐘後放蘿蔔葉快速拌炒，加入適量的水，蓋上鍋蓋。

3.三分鐘後，加入玉米粒，以麻油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴熟且入味，就能熄火起鍋。

南瓜煮豆腐

南瓜煮豆腐

材料：南瓜、豆腐、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.南瓜洗淨去籽，切小塊；豆腐切塊備用。

2.電鍋內鍋放入南瓜、豆腐、水，以橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻，靜置10分鐘，再以電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，15分鐘後，掀開鍋蓋，稍做攪拌，即可盛盤上桌。

紅椒杏鮑菇如意菜

紅椒杏鮑菇如意菜

材料：紅椒、牛蒡、杏鮑菇、黃豆芽、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.杏鮑菇洗淨，紅椒洗淨、去籽，切小塊；牛蒡洗淨，切絲；黃豆芽洗淨備用。

2.電鍋內鍋放入紅椒、牛蒡、杏鮑菇、黃豆芽、水，以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，靜置10分鐘，再以電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，15分鐘後，掀開鍋蓋，上下翻動，盛起享用。