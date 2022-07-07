清香檸檬 夏日爽口吃

檸檬冰沙

檸檬淡淡的酸甜，在食欲不振的夏日裡令人神清氣爽，滿滿果香入菜，讓料理美味大升級，怎麼吃都不會膩。

檸檬冰沙

材料：

白砂糖數匙、青檸1粒。

作法：

1.水和白砂糖重量比例一比一，放入鍋裡，煮到糖融解。

2.一顆青檸切小丁，榨過汁的青檸也行，放入糖水鍋裡加以攪拌。

3.等到湯水冷卻，倒入碗裡，碗裡放一根湯匙，放進冰箱裡冷凍，等到半結凍時取出，直接拿碗裡的湯匙攪拌，就是美味的冰沙。

涼拌青木瓜

涼拌青木瓜

材料：

新鮮青木瓜（先削皮、刨絲備用）70克、蒜頭1粒、紅色小辣椒4支、四季豆8支、烤過的無鹽花生1湯匙、蝦米1湯匙、小番茄（對切）3粒、泰式椰花蜜糖（可以白砂糖取代）2湯匙、魚露1又1/2湯匙、新鮮青檸汁1又1/2湯匙。

作法：

1.辣椒切片、蒜頭去皮，再放進石臼裡搗碎。

2.石臼裡接著加入蝦米研磨，再加入花生磨碎。

3.四季豆去頭尾切段，放入石臼中略搗一下入味，取出。

4.青木瓜絲放進一個大砵，拌進步驟2.材料，加入椰花蜜糖、魚露、青檸汁拌勻，點綴四季豆和番茄即可。

泰式炒河粉

泰式炒河粉

材料：

泰式河粉2把、沙拉油2匙、雞蛋 2粒、綠豆芽30克、青蔥（切段）1支、蘿蔔乾1/2湯匙、烤過的無鹽花生1湯匙、蝦米1湯匙、豆乾（切小丁）1湯匙、青檸汁1湯匙、白砂糖1/4湯匙、魚露1又1/2湯匙、中蝦2隻（剝殼，但不去尾）。

作法：

1.河粉先泡水軟化，如果太硬可加少許溫水。

2.中火熱鍋後，加入沙拉油，直接加雞蛋，炒到半熟。

3.接著加入中蝦、河粉，快炒大約15 秒。

4.添加魚露、白糖、豆乾、蝦米、花生和蘿蔔乾等，一起翻炒。跟著加入青蔥、豆芽菜一起炒。

5.關火，倒入青檸汁和香菜，蓋上鍋蓋燜一下即可。

小叮嚀：做泰國 菜，經常會用到魚露和檸檬，魚露存放超過30天就會變臭，再拿來做料理，菜會變味，家庭若用量不大，最好買小瓶裝以保持鮮度。

奶油洋菇煎圓鱈

奶油洋菇煎圓鱈

材料：圓鱈2片、雞蛋白1個、麵粉適量、橄欖油適量、洋菇15粒、鮮奶50克、鮮奶油30克、百里香少許、鹽、黑胡椒適量、干邑或白酒20c.c.、黃檸檬1個。

作法：

1.將圓鱈表面塗上鹽和黑胡椒，再沾上雞蛋白，接著沾上麵粉。

2.橄欖油熱鍋，將料理好的圓鱈放進鍋裡煎，單面先煎3到4分鐘，另一面煎3分鐘，直到表面微黃。

3.接著加酒，以烈焰燒一下，讓酒精揮發，酒香留在魚肉上；最後放洋菇，蓋上鍋蓋燜燒大約2到3分鐘，讓洋菇的水份釋出。

4.擠一點檸檬汁提味，接著加入百里香、鮮奶油，再蓋上鍋蓋稍微燜煮一下。

5.打開鍋蓋，如果湯汁太稀，再加少許鮮奶油，最後加入少許的鹽和黑胡椒調味即可。