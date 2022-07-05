養生「東洋參」 牛蒡料理3道

牛蒡三絲

牛蒡有「東洋參」之美譽，是平民養生保健的食材。牛蒡含豐富的膳食纖維，可以促進胃腸蠕動，增進新陳代謝功能，達到養顏美容、幫助消化功效；還可降低膽固醇，排除毒素，有助緩解高血壓 ，更是防癌、抗癌的好食材。

牛蒡三絲

材料：牛蒡、紅蘿蔔、杏鮑菇、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、紅糖、醬油。

牛蒡三絲食材

做法：

1.牛蒡洗淨，切絲；紅蘿蔔洗淨，去皮，切絲；杏鮑菇洗淨，切絲，備用。

2.炒鍋倒入適量的橄欖油，置於爐火上，鍋熱，放入牛蒡、紅蘿蔔，拌炒1分鐘，加入些許的水，蓋上鍋蓋烹煮。

3.兩分鐘後，倒入杏鮑菇，以麻油、黑胡椒、紅糖、醬油調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴熟且入味，熄火盛盤。

青椒炒牛蒡

青椒牛蒡

材料：青椒、牛蒡、豆乾、水。

調味料：麻油、黑胡椒、醬油。

青椒牛蒡食材

做法：

1.青椒洗淨，對半切去籽，切小塊；牛蒡洗淨，切小塊；豆乾洗淨，切小塊，備用。

2.炒鍋倒入青椒、牛蒡、水，置於爐火上，攪拌均勻，蓋上鍋蓋。

3.兩分鐘之後，加入豆乾，以麻油、黑胡椒、醬油調味，拌炒均勻。

4.菜肴熟且入味，馬上熄火，起鍋。

黃豆芽翠綠牛蒡

黃豆芽翠綠牛蒡

材料：黃豆芽、小黃瓜、牛蒡、紅蘿蔔、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽。

黃豆芽翠綠牛蒡食材

做法：

1.黃豆芽洗淨；小黃瓜洗淨，切小塊；牛蒡洗淨，切小塊；紅蘿蔔洗淨，去皮，切小塊，備用。

2.炒鍋倒入適量的橄欖油，置於爐火上，鍋熱，放入黃豆芽、牛蒡、紅蘿蔔，拌炒均勻，加入適量的水，蓋上鍋蓋。

3.黃豆芽煮軟，放入小黃瓜，以麻油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴熟且入味，即可熄火，盛盤上桌。