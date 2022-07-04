爸媽必學 兒童防疫餐3道

雞肉&番茄蛋包五穀米飯

孩子挑食不愛吃蔬菜 ，如何為他們準備健康防疫 餐飲，讓許多父母煞費心思。以下分享三道色彩繽紛的兒童防疫餐，吃出免疫力。

雞肉&番茄蛋包五穀米飯（4人份）

胡蘿蔔含有β­­­-胡蘿蔔素，可在人體內轉換成維生素A，增強免疫力；秋葵不僅纖維豐富，也含抗氧化的維生素C；五穀米有豐富維生素B群，可增加免疫系統和神經系統等功能。但以上幾乎都是不受孩子青睞的食物。

本料理巧妙用蛋皮化身為彩色煙霧彈，將以上食材華麗包裝，相信孩子看到應該很開心！而蛋黃及乾香菇都是維他命D含量豐富的佼佼者，具有免疫調節作用。

雞肉&番茄蛋包五穀米飯

食材：

雞腿肉2支、五穀米1杯、純番茄泥300克、紅蔥頭4顆、香菇7朵、胡蘿蔔1條、甜玉米罐頭100克、秋葵100克、乾燥義大利 香草適量、鹽與黑胡椒適量。

蛋皮材料：

雞蛋4顆、太白粉2小匙、水2小匙、鹽適量。

作法：

1.五穀米煮熟；紅蔥頭、香菇、胡蘿蔔切丁；秋葵氽燙後切段。

2.蛋皮作法：將蛋、鹽、太白粉、與水全部混合，並以篩網過濾。開小火並抹少量油於鍋中。接著將蛋液平均散開，闔起鍋蓋轉大火，10秒後即熄火。繼續悶1~2分鐘，確認中間的蛋都凝固即可。（蛋皮可加醬油或番茄醬以呈現不同的顏色）

3.雞腿肉表面抹上鹽與黑胡椒，煎至兩面金黃後切小塊備用。

4.平底鍋開小火，先放入紅蔥頭、香菇及義大利香料炒香。接著放入胡蘿蔔炒至軟熟，加入番茄泥、五穀米飯及甜玉米，攪拌並煮2至3分鐘。最後加入作法3雞塊及秋葵，並以鹽與黑胡椒調味即可。

5.將蛋皮與作法4食材做成可愛的造型蛋包飯。

莓果&香蕉可可甜米露（2～3人份）

莓果&香蕉可可甜米露

孩童另一免疫殺手就是糖，新鮮水果是孩子的最佳甜食。莓果類具抗氧化功效，而無乳糖鮮乳含豐富的蛋白質及維生素D。捨棄精緻糖的使用，除了加入少量椰糖，還使用香蕉來增加甜度與香氣。

食材：

無乳糖鮮乳（或一般全脂牛奶）500毫升、椰糖10克、可可粉1大匙、泰國米或一般白米30克、無調味綜合堅果25克、藍莓30粒、覆盆莓8粒、香蕉1條。

作法：

1.米先浸泡半小時，堅果乾炒至金黃色，香蕉磨成泥狀。

2.鍋中放入牛奶並開小火，加入椰糖及可可粉並均勻攪拌。接著放入白米並煮熟，但建議仍保有米粒的口感較佳。

3.待稍涼後加入香蕉泥並攪拌。最後以藍莓、覆盆莓及堅果裝飾，撒上堅果粉。

豪華海鮮&彩蔬貝殼義大利麵（2～3人份）

豪華海鮮&彩蔬貝殼義大利麵

這是一道彩虹餐盤飲食，各色種類蔬菜中所含的維生素、礦物質、植化素都跟免疫功能息息相關。製作白醬時，「忍痛」捨棄飽和脂肪含量最高的奶油，只保留鮮奶，同時鮮奶油與起士粉也酌減使用，避免反式脂肪與飽和脂肪成為孩童免疫殺手。

食材：

純天然彩色貝殼義大利麵150克、干貝4粒、蝦仁10隻、透抽1隻、綜合冷凍蔬菜(綠、白花椰菜、黄蘿蔔、紅椒等) 300克、鴻喜菇1/2包、蒜頭2瓣、洋蔥1/2粒、芹菜2枝、百里香適量、白酒50毫升、鮮奶150毫升、鮮奶油50毫升、起司粉2小匙、鹽與黑胡椒適量。

作法：

1.透抽切花，冷凍蔬菜以氽燙或微波方式煮熟、蒜頭切末、洋蔥和芹菜切丁。

2.義大利麵先煮至八分熟後撈出。

3.平底鍋加入橄欖油，接著放入干貝、蝦子與透抽。撒上少許鹽與黑胡椒並倒入白酒，轉大火讓酒精蒸發，煮熟後全部倒出。

4.取另一平底鍋先放油及蒜末。接著放入洋蔥並炒至透明。

5.鍋中繼續加入鴻喜菇、芹菜與百里香炒至香味四溢。接著放入鮮奶、鮮奶油及義大利麵續煮。最後加入作法3的海鮮食材、綜合蔬菜，並以鹽與黑胡椒調味。