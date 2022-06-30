木瓜料理 可甜可鹹好滋味

木瓜鮮果蔬

切開木瓜才發現還沒熟怎麼辦？別擔心，善用不同烹調方式，半熟的木瓜和青木瓜都能搖身一變成為美味料理。

木瓜與肉類最速配。因木瓜富含蛋白酶，可軟化肉類，與肉同煮，肉質更細嫩，同時可解油膩。注意，蔬果同煮，水果最好不超過兩種，以免搶了主菜的風采，口感也會過於甜膩。

做菜以青木瓜或半生熟木瓜為主，燉湯，適合半生熟的瓜；炒菜，適用青木瓜。木瓜熟成速度快，買半生熟入菜，最好當天料理，多放個兩天、木瓜很快就熟透。

木瓜鮮果蔬

木瓜鮮果蔬

材料：木瓜1個、蘋果1個、彩色甜椒（青椒及紅椒）各1個、綠色花椰菜、鹽適量。

難易程度：★簡易級

烹調時間：約10分鐘。

作法：

1.鍋裡放少許油，將全部材料切小塊，一起放入鍋中。

2.加些水，蓋上鍋蓋，燜煮約1分鐘。

3.待水氣上升，起鍋、撒鹽，即可上桌。

小叮嚀：

經木瓜作用，所有蔬果都變得鮮美可口；切記，水果不宜超過兩種，以免喧賓奪主、氣味全失。此菜適合半生熟木瓜或青木瓜。

海南木瓜排骨盅

海南木瓜排骨盅

材料：木瓜1個、小排骨2塊、蠔油1大匙、米酒1大匙、蒜末及辣椒適量。

難易程度：★★★中級

烹調時間：約50分鐘。

作法：

1.木瓜底部橫切一刀，上方再橫切約1/3。

2.以湯匙將籽挖出；再挖出部分果肉，留下皮與肉的厚度約2公分。

3.將排骨、挖出的瓜肉及調味料，一同拌勻，裝回木瓜盅內，約8分滿即可。

4.以保鮮膜封口，隔水加熱燉煮約40分鐘（大火煮開後，轉中火慢燉）即成。

小叮嚀：

夏日躁熱，南洋味的燉湯會很開胃；連同木瓜一起燉，果肉皆可吃，瓜肉包裹的排骨肉，也會更滑嫩。秘訣是要用半生熟的木瓜，橫切時，底部不要切太多，以免湯汁外漏。

木瓜餃子

木瓜餃子

材料：

雞腿絞肉1碗半、梅花絞肉1碗半、薑末1茶匙、酒1大匙、蠔油2大匙、麻油3大匙、 青木瓜細絲3碗、鹽及胡椒適量、餃子皮 1斤。

難易程度：★★★中級

烹調時間：約50分鐘

作法：

1.青木瓜去皮及籽，對切後刨細絲（若要更有口感，可切小丁）。

2.將兩種絞肉及調味料拌均。拌入木瓜絲，以順時鐘方向慢慢畫圓拌勻。

3.開始包餃子。水餃：水沸放餃子，煮沸加水，連續三回，餃子浮起即成。

4.煎餃 ：包好的水餃緊密相連，再以一匙白醋混水，慢慢倒進平底鍋（水蓋過餃子底部約1/3），燜鍋煮約10分鐘。

小叮嚀：

木瓜餡讓餃子嚼來軟綿；煎餃香、水餃綿，各有特點。餃子的特色在於雞、豬兩肉相混，口感更優。要特別注意：木瓜絲不能少於肉，1:1最完美。

炸木瓜條

炸木瓜條

材料：

木瓜1個、雞蛋 2個、鮮奶適量、鬆餅粉。

難易程度：★★★中級

烹調時間：約30分鐘。

作法：

1.木瓜去皮及籽、切成長條狀備用。

2.雞蛋打散、拌入鬆餅粉及牛奶，成濃稠的糊狀即可。

3.木瓜條沾裹步驟2的蛋糊。再放進鬆餅粉滾一滾（裹粉愈厚、炸條愈美）

4.油炸成金黃色，撒上肉桂粉，更可口。 這道料理，木瓜以半 生熟為優。在處理木瓜條時，先熱油，下鍋時，油熱才會炸得金黃。其次，好吃的祕訣在於鬆餅粉，推薦使用專業的鬆餅粉，油炸效果最優。