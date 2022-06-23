氣炸鍋不紅了？主婦狂推「家電新霸主」：保證不後悔

氣炸鍋是懶人的料理好幫手，但最近卻有一樣最新烹飪霸主「氣炸烤箱」強勢竄出。 圖／ingimage

「氣炸鍋」被譽為最強懶人家電，許多人表示使用後就回不去其他料理工具，雖然已經紅了一段時間，但隨著疫情 在家時間變多，又讓更多人發現它的優點，是省時的最佳夥伴。不過最近有料理新手好奇，到底該買烤箱還是氣炸鍋，意外釣出一票網友推一項「最新烹飪家電霸主」。

有網友在PTT cookclub版以「請問要選擇烤箱或氣炸鍋呢？」發文，他表示最近想要嘗試做一些菜餚，像是烤魚肉、雞肉、豬肉、蔬菜 跟鷹嘴豆、堅果等菜色，爬文後反而更難決定要買氣炸鍋還是烤箱，因為一個人吃所以不需要太大的容量。

原po說，原本看到有人貼推薦的品牌與機種，價格2000(新台幣，約67美元)內有些心動，但好像已經賣光了，所以好奇想問網友們，有沒有推薦的，希望價格在3000元(約100美元)以內。

貼文一出後馬上引起網友熱議，「我後來選烤箱沒後悔 （因為有在做烘培）」、「如果不會想要烘焙，其實覺得氣炸鍋用在料理滿夠的」、「不玩烘焙就氣炸鍋，烤箱跟氣炸鍋都是建議買大不買小哦」、「不玩烘焙就氣炸鍋+1，我家是用氣炸鍋，把小烤箱跟氣炸烤箱都清掉了，夠我們一家三口用了，這很看個人使用習慣」。

但貼文也意外釣出一票網友推薦最新烹飪家電，「不然就氣炸烤箱」、「氣炸烤箱啦，都是輻射加熱，氣炸多了風加強對流，怕太乾加水增加濕度也可以」、「也推氣炸烤箱，這個建議買中型的，用途會較廣」、「推氣炸烤箱，小家庭保證不後悔」、「推氣炸烤箱，可烘焙，買的氣炸鍋都沒在用」、「氣炸烤箱好用」。