不只配油條 豆漿入菜變化多

焗豆漿奶油菠菜烘蛋

豆漿配油條是經典吃法，不過拿來做飯、做菜也很美味，且豆漿熱量低、零膽固醇，以豆漿取代牛奶 作料理，都令人耳目一新。

豆漿、牛奶 各有價值

豆漿最重要的營養成分是大豆蛋白，也就是植物性蛋白質 ，據研究可以降低壞的膽固醇並提升好的膽固醇；黃豆所含有的大豆異黃酮是一種類似女性動情激素的成分，可舒緩女性更年期現象。豆漿同時有高含量鐵質和維生素E。不過痛風和腎功能不全的人不宜喝太多。

牛奶含豐富鈣質，每100c.c.含有110毫克的鈣，一杯鮮乳的鈣含量相當於28碗240c.c.的大骨湯。華人 鈣攝取普遍不足，因此在飲食上不宜偏廢，鈣最重要的來源是牛奶，以及深綠色蔬菜（如菠菜）。鮮乳同時含有25種以上的維生素。

焗豆漿奶油菠菜烘蛋

以豆漿取代牛奶作西式料理。不管是焗烤還是沙拉，都令人耳目一新。

材料：

豆漿1杯、中筋麵粉3湯匙、固態奶油3湯匙、奶油起司(cream cheese)80公克、鹽及胡椒適量、菠菜600克、蛋1顆、起司絲80公克。

做法：

1.烤箱預熱392℉。

2.將菠菜洗淨切段，開水汆燙後沖冷水備用。

3.麵粉及奶油炒成麵糊後，加入豆漿攪拌均勻至無顆粒，煮滾後再拌入奶油起司至融化，最後加入鹽及胡椒調味，成為奶油醬。

4.將菠菜拌入奶油醬中，倒入焗盤內，撒上起司絲，放一個蛋黃，送入烤箱烘烤，呈金黃即可。

豆漿翠玉沙拉

豆漿翠玉沙拉

材料：

豆漿半杯、青花椰菜及白花椰菜各250公克、松子1/3杯、柳橙2顆、檸檬1/2顆、橄欖油3/4杯、胡椒粉、糖及黑胡椒碎適量。

做法：

1.青花椰菜、白花椰菜切小朵，水滾煮熟，過濾沖冷水備用。

2.松子放入356℉烤箱烤3～5分鐘，呈金黃色後備用。

3.檸檬預留3公克皮切細絲備用，柳橙則預留一顆切片備用。

4.將剩下檸檬與柳橙分別榨成果汁。

5.將半杯豆漿、檸檬汁、柳橙汁、橄欖油及大部分松子放入果汁機中打散成濃稠醬汁，以鹽與胡椒調味。

6.再將醬汁淋入花椰菜中拌勻，上盤後用剩餘松子、柳橙片、檸檬碎及黑胡椒碎裝飾即可。

豆漿紅豆燕麥粥

豆漿紅豆燕麥粥

材料：

豆漿1杯、燕麥（熟）35公克、紅豆（熟）25公克。

做法：

1.將紅豆及燕麥加水煮熟放涼。

2.食用時加入豆漿拌勻。

豆漿南瓜湯

豆漿南瓜湯

材料：

豆漿1杯、南瓜300公克、太白粉少許。

做法：

1.將南瓜洗淨去皮，加入適量的水用果汁機打成泥。

2.將南瓜泥以小火煮滾，加入豆漿調味。

3.最後以少許太白粉勾芡，呈現濃稠即可。