抗氧化又護眼 日本南瓜湯麵3道

南瓜番茄大白菜湯麵

日本南瓜(kabocha squash)，又名栗子南瓜，瓜肉厚實甜美好吃，更是非常養生的食材。南瓜有抗氧化作用，可以抑制癌細胞 生長，防治糖尿病 ，降低血糖，維護眼睛和皮膚健康，並能增強免疫力。

南瓜番茄大白菜湯麵

材料：番茄、大白菜、南瓜、炸豆腐、義大利 麵條、水。

調味料：橄欖油、鹽、黑胡椒、醬油。

南瓜番茄大白菜湯麵食材

作法：

1.食材洗淨，番茄、大白菜、南瓜切塊，炸豆腐切丁，備用。

2.取湯鍋倒入適量的水，煮沸後加入義大利麵條，以筷子或夾子不停攪拌，勿使麵條糾結。待麵條煮熟就可撈起過冷水，備用。

3.取湯鍋放入大白菜、南瓜和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.大白菜、南瓜煮到八分熟時倒入番茄、炸豆腐，並以橄欖油、鹽、黑胡椒和醬油調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

5.菜肴都熟且入味，放入事先煮好的義大利麵條，充分拌勻即可盛盤享用。

南瓜豆腐湯麵

南瓜豆腐湯麵

材料：西洋芹菜、高麗菜、南瓜、炸豆腐、義大利麵條、水。

調味料：麻油、味增。

南瓜豆腐湯麵食材

作法：

1.西洋芹菜洗淨，切小塊；高麗菜洗淨，切小段；南瓜洗淨，切塊；炸豆腐洗淨，切小塊，備用。

2.取湯鍋倒入適量的水，煮沸後加入義大利麵條，煮麵時記得不停攪拌，勿使麵條糾結。待麵條煮熟就可撈起過冷水，備用。

3.取湯鍋放入西洋芹菜、高麗菜、南瓜和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.南瓜煮軟，倒入炸豆腐，並以麻油、味增調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

5.菜肴都熟且入味，放入事先煮好的義大利麵條，充分攪拌讓食材融合，即可熄火，盛起享用。

南瓜蘑菇湯麵

南瓜蘑菇湯麵

材料：番茄、美生菜、南瓜、蘑菇、豆腐、義大利麵條、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、奶油湯粉。

南瓜蘑菇湯麵食材

作法：

1.食材洗淨，蘑菇去薄膜後切小塊，番茄、豆腐切丁，美生菜切小段，南瓜切塊，奶油湯粉加入適量冷開水後調勻，備用。

2.取湯鍋倒入適量的水，煮沸後加入義大利麵條，煮麵時記得不停攪拌，勿使麵條糾結。待麵條煮熟就可撈起過冷水，備用。

3.取湯鍋放入蘑菇、南瓜、番茄和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.南瓜八分熟，倒入豆腐、美生菜，以調勻奶油湯粉調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

5.菜肴都熟且入味，放入事先煮好的義大利麵條，所有食材充分拌勻，即可熄火，盛起享用。