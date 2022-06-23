酸甜勁辣 泰式涼拌菜3道

涼拌蟹肉青芒果沙拉

天氣熱了，泰式涼拌菜不但開胃爽口，視覺繽紛、又帶有味覺層次，餐廳一盤賣好幾百元，自己在家動手，響應一下省錢大作戰。

涼拌蟹肉青芒果沙拉（3~4人份）

材料：

青金煌芒果300克、新鮮蟹肉300克、薄荷葉30克、香菜20克、紅蔥頭15克、小番茄數顆、綠辣椒1、2支。

醬料：

魚露2茶匙、檸檬汁1茶匙、糖1茶匙、椰糖1茶匙、碎紅辣椒2茶匙、碎綠辣椒2茶匙、乾蝦仁1茶匙、蝦醬少許。

涼拌蟹肉青芒果沙拉食材

作法：

1.青芒果洗淨去皮切小塊，香菜、紅蔥頭、辣椒切碎，小番茄對切。蟹肉燙熟後，過冰水備用。

2.取一些汆燙蟹肉後的熱湯汁將蝦醬融開，與其他醬料調和均勻。

3.將醬汁拌入食材即可裝盤。

Tips：

外皮帶綠，果肉顏色愈白的芒果愈生，口感愈爽脆，但也會較酸，如怕太酸，可考慮不加檸檬汁；薄荷葉如不易買到可省去。

涼拌沙朗牛肉（3~4人份）

涼拌沙朗牛肉

材料：

沙朗牛肉約50克、小黃瓜1/2條、洋蔥1/4顆、芹菜1支、蔥花少許、小番茄4個、薑絲少許。

醬料：涼拌醬、是拉差（泰式辣椒醬）

作法：

1.小黃瓜切條、洋蔥切絲、芹菜切段、小番茄對切備用。

2.牛肉汆燙至7分熟撈起，過冰水，讓牛肉不會過熟，口感香嫩。

3.加入其他材料和醬料拌勻即可。

Tips：

牛肉要注意勿汆燙太久，並要冰鎮一下，才能封存肉汁保持鮮嫩；涼拌醬選用市售涼麵拌醬即可，泰式辣椒醬在超市或量販店就能買到。

紅咖哩水果蔬菜 （3~4人份）

紅咖哩水果蔬菜

材料：

鳳梨4片、荔枝2顆、龍眼2顆、小番茄4~6顆、胡蘿蔔半根、茄子1/3條、馬鈴薯1個、綠花椰菜少許、小黃瓜少許、腰果5~6顆。

醬料：

椰漿60c.c.、奶水40c.c.、魚露10c.c.、糖1茶匙、紅咖哩1/2茶匙、水1碗、太白粉少許、辣油適量。

作法：

1.小番茄對切，鳳梨切小片，馬鈴薯、小黃瓜切條，胡蘿蔔切塊，茄子油炸至呈金黃色。

2.除太白粉和辣油外，將醬料都放入炒鍋拌煮均勻，接著再加入所有食材拌勻，太白粉略微勾芡。

3.盛起後依個人喜好滴入辣油即可。