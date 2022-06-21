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鮮嫩多汁 雞胸肉3吃

Maggie
雞肉酪梨沙拉
雞肉酪梨沙拉

一般華人或亞洲家庭都較偏愛雞腿肉（dark meat），以下分享調理雞胸肉的方法，讓肉質吃起來更鮮嫩多汁。取一整塊雞胸，切成兩半，一定要留下表面的雞皮及裡面的雞胸骨。

調味雞胸肉
調味雞胸肉

調味雞胸肉

材料：

完整帶骨雞胸肉1塊、鹽2～3茶匙 ，現磨黑胡椒1茶匙，油2茶匙。

作法：

1.雞胸肉切半，均勻抹上鹽、胡椒，皮下可多放些鹽及油，醃漬一天。

2.烤箱預熱325℉，烤25～30分鐘取出，用錫箔紙蓋在雞肉上，保持雞肉的濕潤，自然冷卻。

小叮嚀：

1.雞胸肉在烤前先於室溫放置半小時左右。

2.雞胸肉保有雞皮和雞骨，烤後的肉質才能多汁鮮嫩。

雞肉酪梨沙拉
雞肉酪梨沙拉

雞肉酪梨沙拉

材料：綠葉生菜、番茄、堅果、酪梨、蘋果（切小塊）、沙拉醬（salad dressing）。

作法：

1.將雞胸肉去皮、去骨，切粒拌入沙拉材料，即為夏日炎炎中最方便的輕食簡餐。

芹菜龍蒿雞肉沙拉
芹菜龍蒿雞肉沙拉

芹菜龍蒿雞肉沙拉

材料：

雞胸肉切塊約2杯、芹菜粒1杯、龍蒿（tarragon）約2湯匙切碎、美乃滋2大匙、鹽及胡椒少許、墨西哥餅或皮塔餅（pita bread）選用。

作法：

1.將所有食材和調味料拌勻，嘗味調整後即可直接食用。也可將皮塔餅切半成口袋狀，填入雞肉沙拉；或放在墨西哥餅上一起食用。

芹菜龍蒿雞肉沙拉食材
芹菜龍蒿雞肉沙拉食材
芹菜龍蒿雞肉沙拉搭墨西哥餅
芹菜龍蒿雞肉沙拉搭墨西哥餅

雞胸肉三明治
雞胸肉三明治

雞胸肉三明治

材料：

雞胸肉斜切成薄片、起士片、番茄、綠色生菜、酪梨、吐司2片、美乃滋、芥末醬（mustard）。

作法：

1.將吐司兩面塗上美乃滋，在平底鍋中火烘烤後，疊上準備好的食材，就是豐富可口的雞肉三明治。

墨西哥 醃漬 華人

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