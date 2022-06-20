爽口加州卷 繽紛色彩好食欲

虹彩加州卷

由正宗日式壽司變身而來的加州 卷（California Roll），色彩繽紛讓人看了好食欲，獨特的清新口感也很適合夏日品嘗。在海苔鋪飯上加入蟹肉、黃瓜絲及酪梨食材後，反手一捲，以米飯緊緊包裹海苔與餡料 ，就是基本的加州卷。

【基本版加州卷】

基本加州卷餡：

蟹肉棒、黃瓜絲、熟成酪梨、海苔片、壽司飯（可用白飯加壽司醋，米飯的水分比平常少一點即可）。

醬料：

照燒醬、黃芥末、番茄醬、帕米森起司粉、香鬆、芥末、醬油、薑片，可依個人喜好添加。

變化：

若覺得白色米飯外觀單調，可在做好的加州卷上，放上雞腿、蝦、生魚片等加以變化，口味更多樣。

作法：

1.取一碗約140克的壽司飯，將米飯平鋪在海苔上。米飯要均勻鋪在海苔的每個角落，捲出來的加州卷才不會粗細不一。

1.取一碗約140克的壽司飯，將米飯平鋪在海苔上。

2.將鋪上米飯的海苔反轉，海苔面朝上，依序平放整條蟹肉棒、黃瓜絲及酪梨切片。

2.將鋪上米飯的海苔反轉，海苔面朝上，依序平放整條蟹肉棒、黃瓜絲及酪梨切片。

3.捲起擺滿內餡的加州卷，為了讓餡料紮實地包裹在米飯裡，捲時要往自己身體的方向用力拉。

3.捲起擺滿內餡的加州卷。

4.再用竹簾輔助捲的動作，讓加州卷定型。塑型時要控制力道，太用力會把米飯擠硬，失去口感。

4.再用竹簾輔助捲的動作，讓加州卷定型。

【升級版加州卷】

今天以雞腿、加拿大 鮭魚、紅尾、白尾、鯛魚及壽司蝦，變化出3款加州卷，淋上照燒醬，撒點香鬆或起司粉，就宛如五星級的大廚名菜。示範的芥末雞肉卷先切再擺盤，加拿大鮭魚卷與虹彩妹妹加州卷則是先放料再切。

芥末雞肉卷

先將刀子沾水，以免沾黏米飯，加州卷切均等分，依序加入炸過的雞腿肉塊、黃芥末醬、照燒醬、酸黃瓜片及番茄醬。層層堆疊出華麗加州卷的多層次口感。

芥末雞肉卷

加拿大鮭魚卷

在基本加州卷上放置炸好的魚片，蓋一層保鮮膜，以竹簾加壓，替鮭魚卷定型（保鮮膜能避免竹簾在細緻的魚肉上留下印記），切均等分淋醬汁即可。

加拿大鮭魚卷

虹彩加州卷

在基本加州卷上依顏色鋪陳生魚片和壽司蝦，蓋上保鮮膜，以竹簾加壓、定型，平均切等分，就是美麗的虹彩加州卷。