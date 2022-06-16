派對手指點心 好拿不沾手

沙朗牛肉捲

「手指食物（finger food）」是西方人舉行派對供應食物的方式，小巧精緻，信手捻來一口吃完，能夠邊吃邊聊，也有人稱為「一口食物」。

沙朗牛肉捲（7人份）

材料：沙朗牛肉薄片7片、杏鮑菇1個、洋蔥、紅甜椒、豆芽菜適量、蒜頭片一小碟。

醃醬：蒜頭粉、醬油、砂糖適量與少量檸檬汁、胡椒粉、高粱酒、清水調和而成。

煎牛肉醬：醬油1碗、牛肉粉1湯匙、砂糖4湯匙、番茄醬1湯匙，加少量黑胡椒、雞粉，與10碗大骨高湯一起煮開，備用。

作法：

1.沙朗牛肉片攤開，淋上醃料放置20分鐘。

2.杏鮑菇切片進烤箱稍微烤乾，切細絲；豆芽菜汆燙，切適當長度；洋蔥切細絲；紅甜椒去皮、切細絲，所有材料取適量分別包入醃肉片中。蒜頭片以沙拉油爆香瀝淨。

3.取約1碗量的固態奶油入鍋加熱，將牛肉捲煎至8分熟，放入爆香的蒜頭片，再淋入煎牛肉醬，煮至醬汁快要收乾。

4.取出切成適當一口大小，擺入湯匙中，再以香菜裝飾，即成。

如意九孔

如意九孔

材料：九孔、高麗菜葉若干（視人數備量）。

五味醬：超市有賣現成的，也可自製。將1小碟去皮的蒜頭仁、1小支薑、蒜苗2支、番茄醬2碗、無色醬油1/4碗、細白糖半碗、黑醋半碗、白醋1碗半，全部以果汁機打勻即可。

作法：

1.市場上買的九孔先瀝乾，撒上些許鹽，放置10分鐘（九孔撒鹽就會死），接著用清水洗淨。

2.水煮滾後，放入九孔，水再滾即關火，靜置3分鐘九孔就熟了。將九孔取出沖冰水，並抽掉嘴巴連腸子髒的部分。

3.取出九孔肉，包入燙過的高麗菜葉中，捲成春捲狀。

4.春捲對切，將切面朝上擺入九孔殼中，淋上五味醬即成。

孔雀烏魚子

孔雀烏魚子（約12人份）

材料：

烏魚子1個、花枝漿約75公克）、海苔1張、白蘿蔔1/4 條、蒜苗1支。

花枝漿：可從市場買現成，或自製，也可以魚漿替代。自製花枝漿需買新鮮花枝，去膜，再用木槌將花枝搥成漿，加蛋白和麵粉，再甩一甩至有黏性為止。

作法：

1.買回來的烏魚子先吊起來風乾一天。用米酒將風乾魚烏子稍浸溼後，從頭撕膜。烤箱預熱248℉，烏魚子兩面各烤10幾秒。

2.海苔片一張攤開，抹上些許花枝漿，將烏魚子放置其上，像包春捲一樣整個包起，再糊上一層厚一點的花枝漿。

3.起油鍋，將裹好花枝漿的烏魚子放入炸至金黃，取出切斜片。

4.白蘿蔔只取中心部分切片，蒜苗切斜片，將白蘿蔔片、蒜苗、烏魚子片以漂亮竹籤或叉子串成一口食物，擺盤。

小叮嚀：

花枝漿有黏性，油鍋不必熱即可下烏魚子，並不會散開。