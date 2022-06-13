夏日美人飲 消暑又養顏

三花美容茶

夏天想喝飲料，不如自己調配適合的飲品，利用平日常喝的綠茶、紅茶、烏龍茶、普洱茶為基底，再加入簡易中藥材，清涼解渴又能滋補養顏。隨手泡一壺能調整體質的美人飲，每日飲用，就是美人養成祕方。如果覺得熱茶在炎炎夏日難以入口，只要將沖泡好的茶飲，放入冰箱冷藏，一壺清涼又溫潤的美人飲就完成囉。

冷熱都好喝 夏日美人飲

1.先將基底茶以500～600c.c.的熱水泡好備用。

2.準備好的藥材用紗布包好，方便直接放入茶中泡10至15分鐘。

3.需加入蜂蜜的茶飲，記得等茶降溫或是冷藏後再加入，以免高溫 破壞蜂蜜中的營養素。喜愛甜味的人，可酌量加入冰糖。

4.喝不完的美人飲不要隔夜飲用，才能確保新鮮。

5.平日將中藥材裝入塑膠袋，再用報紙包好放入冰箱冷藏即可。

三花美容茶材料

給你好氣色 三花美容茶

材料：綠茶包、洛神花3克、玫瑰花3克、茉莉花3克。

茶底：綠茶所含兒茶素，是所有茶品之冠，再加上抗氧化維生素，能延緩老化。

玫瑰、茉莉有美顏功能，能讓臉色紅潤，就算不上妝也有好氣色；洛神花則含維生素C，可以抗氧化。三者味道清芬，花香混合茶香尤其迷人。

桂花烏龍茶

讓你不漲氣 桂花烏龍茶

材料：烏龍茶包、桂花3克、陳皮3克、薄荷2克。

茶底：烏龍茶屬部分發酵茶，飯後飲用有助化解油膩。桂花、陳皮可緩和胃腸漲氣，薄荷有清涼口感。大吃大喝的同時，泡一壺桂花烏龍茶，可幫助消化、和緩腸胃飽漲感。

清暑生脈飲

送你消暑氣 消暑生脈飲

材料：北茵陳3克、西洋參3克、麥門冬3克、五味子1克。

茶底：紅茶、綠茶、普洱、烏龍任選。西洋參、麥門冬屬涼補藥材，北茵陳、五味子可降火氣，夏天喝正好消暑退火。建議事先沖泡好，放冷藏，隨時有冰涼消暑茶飲用。

瘦身山楂普洱茶

讓你很窈窕 瘦身山楂普洱茶

材料：普洱球、山楂3克、荷葉3克、甜菊葉2克

茶底：由綠茶經黴菌發酵的「後發酵」普洱茶，經實驗證明對延緩老化有不錯的效果。

山楂與普洱都可去油解膩，山楂可促進代謝，荷葉具利尿作用，兩者可加速體內循環。這道茶飲運用甜菊葉調味，對於不喜歡普洱茶味的人，也能放心飲用。

菊花降火紅茶

保你順順順 菊花降火紅茶

材料：紅茶包、菊花3克、蘆薈3克、蜂蜜5c.c.。

茶底：紅茶中的茶黃素，有助於消除因火氣、食物造成的口臭，高濃度紅茶，除臭效果更優。屬涼性藥材的菊花、蘆薈，對於降火氣很有幫助。蘆薈富含纖維，有助體內代謝順暢，常飲用還能擺脫「小腹婆」的困擾。