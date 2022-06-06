拌一拌丟烤箱 粗獷封原味

烤春雞

沒有烤箱不會做菜，大概就像大廚沒有中華炒鍋不會「炒菜」一樣。我的烤箱不常用，烤過一夜乾、三層肉等單一食材；也曾將幾樣根莖類蔬菜 滾刀大塊切，淋上橄欖油、奶油，撒上香草及鹽調味，隨意拌一拌丟烤箱，原味就被封在微焦表層下，食材各放異彩；接著加了肉類增添風味，也烤了PIZZA、蘋果 派。

烤春雞

旋轉的家用烤箱，只開過上、下火烘烤，沒有轉動過。選了大小合適的全雞（約850g）串起來，放入烤箱緩慢旋轉烘烤，再隨意把現有的冷凍蔬菜包，混上新鮮蔬菜及香料，放在下方烤盤，盛接滴下來的雞汁。

烤了二小時，雞肉雞骨都鬆軟入味。烤得焦黃的烤雞，配上多樣顏色的蔬菜，光用眼睛看都好吃。

烤春雞

食材：全雞（半雞或雞腿也可）。

調味料：橄欖油、鹽、蒜。

蔬菜：洋蔥、番茄、花椰菜、青花菜、黃蘿蔔、胡蘿蔔、櫛瓜、地瓜等。

香草：黑胡椒、百里香、迷迭香、薄荷等。

作法：

1.雞抹上橄欖油，撒上鹽、黑胡椒、百里香、迷迭香，搓揉使其入味。

2.洋蔥切丁，蔬菜切片或切塊，淋上橄欖油，撒上鹽及香料混合拌勻，放入烤盤。

3.蒜磨成泥狀，拌上橄欖油、鹽，做成「蒜油」。

4.串起全雞，烤箱設定410℉（不預熱）旋轉烘烤，蔬菜烤盤置於下方盛接滴出的雞油。

5.定時在雞肉表面刷上「蒜油」，時而翻動烤盤上的蔬菜使均勻受熱。

6.烤2小時至雞肉表面微焦即可。

小叮嚀：

1.用一般烤箱也行，把雞肉放在蔬菜上一起烤，定時為雞肉翻面，同樣不失風味。

2.蔬菜、香料不拘，創造自家風味的烤雞。

3.各家烤箱尺寸大小、火力強弱都不同，烘烤的時間也有差異。

烤蝦

烤蝦

蝦子只要新鮮，遇上蔥、蒜、鹽，大火爆炒，或加米酒「嗆」一下都好吃。拿來燒烤再變一些花樣。剝下的蝦頭、蝦殼不要浪費，拿來煮味噌湯或當湯頭，可提升湯品的鮮味。

食材：蝦、帕瑪森起司（可省略），蒜、紅辣椒、香菜（九層塔、羅勒）、橄欖油、奶油、鹽、黑胡椒。

作法：

1.將烤箱預熱至410℉，蒜、紅辣椒、香菜切末，備用。

2.蝦去殼、去頭。

3.蝦子、蒜末、紅辣椒末、一半香菜末放上烤盤，淋上橄欖油、奶油拌勻。

4.放入烤箱前，撒上帕瑪森起司。

5.烤約8~10分鐘，蝦子轉粉紅色、不透明就熟了。再多烤一、二分鐘，把帕瑪森起司烤到微焦。

6.出爐前，撒上另一半的香菜末，再烤約半分鐘即出爐。

烤蔬菜Escalivada(沙拉)

烤蔬菜Escalivada(沙拉)

來自加泰隆尼亞 等地區的傳統菜餚。蔬菜不分切、不調味，直接炭火燒烤做成煙熏蔬菜，做法豪邁、粗獷。料理技巧就是把蔬菜丟炭火（烤箱）上「放心」烤、不用「顧」的概念。

這道料理要烤到焦黑才行，用炭火直接烤最好，瓦斯烤箱次之。蔬菜經烘烤焦糖化「濃縮」原本的甜味。剝去焦黑外皮，直接吃就能品嚐能到微焦的炭燒味及濃郁的質感。淋上油醋（Vinagreta）或搭配麵包，是當地的吃法。

食材：彩椒2個、茄子1條（可加量）、洋蔥、鳳梨半顆、橄欖油、紅酒醋、鹽、蒜。

作法：

1.烤箱預熱428℉，蒜切末備用。

2.彩椒、洋蔥切半、茄子切二大段（不切也行），鳳梨四分切留皮，入烤箱烤45~60分，烤熟透、焦黑。

3.取出放涼，剝去外皮，裝盤。

4.橄欖油：紅酒醋=約8：1，拌入蒜末、鹽做成油醋（Vinagreta）。

5.蔬菜淋上油醋，或是搭配麵包食用。

小叮嚀：

1.烤蔬菜的量也要「豪邁」，烤完剝去烤焦外皮，彩椒只剩一半，茄子剩更少。

2.最理想是在炭火上燒烤，我用瓦斯烤箱，用普通烤箱代替也行。