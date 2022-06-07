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川七養生湯麵3道

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川七五色湯麵
川七五色湯麵

川七含有豐富的維生素A，除了能保護視力、提高免疫力，還可抑制癌細胞。川七烹煮後產生的黏液，有保護胃壁、潤腸通便的作用。

白蘿蔔，含有維生素C，可增強免疫力、抗老化，並提升胃的消化能力。此外，白蘿蔔豐富的礦物質，可以止咳化痰，對呼吸系統有保健功效。

川七五色湯麵

材料：白蘿蔔、番茄、川七葉、彩色蘿蔔、櫛瓜、炸豆腐、義大利麵條、水。

調味料：橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油。

川七五色湯麵食材
川七五色湯麵食材

作法：

1.所有食材洗淨，白蘿蔔、彩色蘿蔔去皮，切小塊；番茄、櫛瓜、炸豆腐切小塊；川七葉切小段，備用。

2.湯鍋倒入適量的水，煮滾後加入義大利麵條，記得要不停攪拌，勿使麵條糾結。待麵條煮熟，撈起過冷水，備用。

3.湯鍋加入白蘿蔔、彩色蘿蔔、櫛瓜、番茄和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.待白蘿蔔煮軟，倒入炸豆腐、川七葉，並以橄欖油、咖哩粉、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

5.煮至菜肴都熟且入味，倒入煮好的義大利麵條，拌勻後即可熄火，盛起享用。

川七油豆腐湯麵

川七油豆腐湯麵
川七油豆腐湯麵

材料：川七葉、番茄、白蘿蔔、櫛瓜、油豆腐、義大利麵條、水。

調味料：麻油、素食東炎醬（泰式酸辣醬）。

川七油豆腐湯麵食材
川七油豆腐湯麵食材

作法：

1.所有食材洗淨，川七葉切小段；番茄、油豆腐切小塊；白蘿蔔、櫛瓜去皮，切小塊，備用。

2.湯鍋倒入適量的水，煮沸後加入義大利麵條，不停攪拌，勿使麵條糾結。待麵條煮熟，撈起過冷水，備用。

3.湯鍋放入白蘿蔔、櫛瓜、番茄和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.白蘿蔔煮軟，倒入油豆腐，並以麻油、素食東炎醬調味，再次拌勻，繼續燉煮。

5.菜肴都熟且入味，加入煮好的義大利麵條，拌勻後即可熄火。

川七蘿蔔湯麵

川七蘿蔔湯麵
川七蘿蔔湯麵

材料：川七葉、白蘿蔔、豆腐、義大利麵條、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

川七蘿蔔湯麵食材
川七蘿蔔湯麵食材

作法：

1.所有食材洗淨，川七葉洗淨，切小段；白蘿蔔去皮，切小塊；豆腐切小塊，備用。

2.湯鍋倒入適量的水，煮沸後加入義大利麵條，不停攪拌，勿使麵條糾結。待麵條煮熟，撈起過冷水，備用。

3.湯鍋放入白蘿蔔和水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.白蘿蔔煮軟，倒入豆腐、川七葉，以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

5.菜肴都熟且入味，加入煮好的義大利麵條，拌勻後即可熄火。

義大利 免疫力 癌細胞

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