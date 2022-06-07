「松柏長青」 白菜心涼拌

「松柏長青」擺盤開吃，是款美麗饗宴。

長大後知道爸爸喜歡吃大白菜是有故事的。爸爸曾說過，大白菜是家鄉冬天唯二儲存在地窖的蔬菜 ，台灣出生的我，不明白其中的意義，直到回爸爸家鄉認親，嘗了小堂姊的酸白菜後才解惑了－－原來爸爸吃的是鄉愁。現在我學會北方白菜料理，味蕾直接銜接，一點都沒違和感，這幾年更是餐桌上的要角。

以下介紹一道爽口好吃的小菜「松柏長青」，白話就是白菜心涼拌。大魚大肉後來上一盤，酸酸甜甜的醬汁，淋上清爽的白菜與香酥花生，讓人忍不住一口接著一口，平庸的白菜彷彿有了新生命。

材料：

白菜心400克、豆乾6片（薄片）、市售花生米50克、香菜約4根、鹽適量（醃製用）、白醋（或檸檬汁）適量、糖適量、香油適量、日本 薄醬油少許、冷開水。

作法：

1.白菜洗好切成絲，加鹽殺青去鹽水，醃製約30分鐘。拿個大盆倒入冷開水，泡入白菜絲約3分鐘，濾去水分，此法是讓白菜口感更清脆的關鍵，夏天可用冰開水。

2.豆乾用熱水汆燙30秒後撈起，切成細絲備用。

3.香菜洗淨切段、花生去皮。

4.白醋（檸檬汁）、糖、香油、日本薄醬油，攪拌均勻作成醬汁（依個人喜好增減）。

5.取一大盆，放入白菜絲、豆乾絲、花生米，加入作法4的醬料，最後放入香菜輕輕拌勻，擺盤即可開動。