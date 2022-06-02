主廚不藏私 和風素食5樣

素壽司卷

缺乏食欲，不想吃油膩的食物怎麼辦？飯店主廚不藏私，教你挑選營養的山藥，把壽司飯做得像飯館賣的一樣美味。

【優質山藥這樣挑】

未成熟的山藥根鬚較多，建議購買時可挑根鬚少的，表示成熟度夠，口感也較佳。挑選宜挑重量重，直且平滑、沒有凹洞的山藥，方便處理，不浪費食材。由於山藥含鐵質高，切口會氧化轉褐色，若購買切塊山藥，要以未浸泡保鮮劑的褐色為優。

【日式壽司這樣做】

壽司飯若用壽司米來做是最好的，若以一般白米飯做壽司，水量要少一些，讓米飯口感硬一點，之後加糖、醋拌和的時候，才不會濕軟。

做壽司飯的祕訣之一，是醋與糖的分量要掌握好，比例約三杯米煮成飯後，壽司糖醋汁就以白砂糖半杯、白醋半杯、鹽約一大匙來混合；若能買現成的壽司醋，也很方便。

另一個壽司飯好吃之祕，就是要讓煮好的米飯立即散熱。此外，在加醋時，最好先將醋倒在飯匙上，再讓醋間接流到白飯裡；為了不讓醋飯在攪拌的過程中產生黏性，拌飯時，必須用像刀切般切拌。

素壽司卷

材料：越光米飯100克、海苔1片、青海苔粉5克、白芝麻10克、小黃瓜1/4條、干瓢20克、香菇1朵。

作法：

1.越光米飯與壽司醋依比例混合。

2.以海苔片鋪底，加入壽司飯並撒上青海苔粉與白芝麻粉。

3.成型後反轉，並依序加入小黃瓜、干瓢、香菇。

4.綑成長條狀、切開，即完成。

三貫握壽司

三貫握壽司

材料：越光米飯60克、酪梨30克、茄子20克、山藥10克、梅肉醬20克。

作法：

1.越光米飯與壽司醋依比例混合。

2.分別以酪梨、茄子、山藥作為握壽司食材。

3.完成後淋上梅肉醬即完成。

日式胡麻豆腐

日式胡麻豆腐

材料：

日本 胡麻醬90克、黑木耳2片、杏鮑菇2顆、銀杏2顆、辣椒絲1克、炸蝦醬汁20克、日式葛粉適量。

作法：

1.先將日本胡麻醬混合日式葛粉，加熱收縮水分。

2.將黑木耳、杏鮑菇、銀杏包入已收乾的胡麻醬中，成球狀。

3.裹粉後以160℃高溫 炸7分鐘。

4.起鍋後，用酥炸過後的日本蕎麥麵搭配紫蘇葉與辣椒絲，擺盤即可。

山藥紫蘇梅酢

山藥紫蘇梅酢

材料：

日本山藥50克、紫蘇梅2顆、紫蘇酢50克、紫蘇葉1片、天使 麵1條。

作法：

1.將日本山藥切絲、天使麵酥炸。

2.以葉鋪底，鋪上山藥絲與紫蘇梅、加入酥炸過的天使麵擺盤。

3.最後淋上紫蘇酢即完成。

珊瑚草時蔬沙拉

珊瑚草時蔬沙拉

材料：

美生菜30克、珊瑚草30克、小黃瓜5克、紫高麗絲3克、玉米10克、蘆筍5克、綜合果仁20克、蘋果1/10顆、聖女番茄7克。

作法：

1.將上述食材切成適口大小，混合攪拌。

2.加入日式和風醬或黃芥末醬即完成。

（示範達人／江進維：擁有30多年廚藝經驗，曾任多家飯店及知名日本料理廳主廚，擅長懷石料理及精緻日式套餐，尤其善於掌握頂級食材的特性，並結合中、西食材創意變化。）