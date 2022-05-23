來杯藥草香料茶 平緩疫情不安

火辣蘋果醋

2020年初，世界進入COVID-19的世紀大疫。本來這個章節要談的是，遇到流感季節或季節更迭容易感冒時，可以如何使用香藥草和香料來照顧自己與家人。沒想到在本書大綱擬定之後，就遇到了COVID-19，就這樣過了兩年，而抗疫這條路，短時間內或許還看不到終點。

如果不慎確診，當然還是交給專業醫護，不建議自行處理。但在疫情持續的期間，我們還是可以安頓好身心靈，不恐慌、不焦躁，也比較有機會安然度過這些艱難的時刻。

再次叮嚀，以下所介紹的藥草、香料具有的提振免疫力 、抗發炎、抗氧化功能，談的都是以日常保養為目的，不建議用來自己扮演蒙古大夫，取代正式的醫療。但透過這些吃食，攝取後關注自己的身心變化，無論如何都會對自己的健康有幫助。

我的西洋藥草學老師曾提到，有兩種人最有機會改善健康狀態，一是願意改變飲食習慣的人，二是願意每天泡茶喝的人。原因除了「泡茶」是萃取藥草活性最直接也最便利的方式之外，最重要的是泡茶或煮茶的動作就在療癒自己。

願意每天花時間選擇適合的藥草，放慢腳步停下來，觀照自己的身心狀態，打開感官吸嗅與品嚐藥草茶帶來的芳香、身體的感受，把急促的心情與期待都放空，就是一種療癒。

火辣蘋果醋

火辣蘋果 醋（Fire Cider）

我將「Fire Cider」翻譯為「火辣蘋果醋」，它有很多種配方，原則上就是將各種熱、辣屬性的香料泡在蘋果醋裡面，透過醋的萃取力，把辛香料裡面的芳香、勁辣活性成分提取出來，浸泡四到六周再過濾後每日飲用，增強免疫力。

飲用火辣蘋果醋可以預防感冒、當作噴劑外用，也可以處理肌肉 關節痠痛。不過自己製作不一定要很辣，也可以不用蘋果醋，用台灣的陳年醋或米醋製作也有另一種風味。運用以醋為溶劑萃取出辛香料活性的概念，選擇在地、當季的食材，可以醞釀自家版本的火辣香料醋。

材料：黑胡椒粒1小匙、大蒜5瓣切片、檸檬2顆（取果皮和果汁備用）、洋蔥1個、薑3公分（削皮後磨成泥或切片）、薑黃粉1大匙、辣根泥1大匙、墨西哥辣椒1/2個（去籽切塊）、新鮮迷迭香1支、蘋果醋或陳年醋。

作法：

1.所有材料切片或磨泥，全部放進玻璃罐，倒入蘋果醋直到蓋過所有材料。加蓋放在陰涼無光照的地方，持續約四周，每天搖晃一下。

2.四周後打開瓶蓋，過濾食材倒出醋液就完成了。可裝進消毒過的玻璃瓶中，放入冰箱保存。

運用方法：

1.直接喝：每天喝1小匙，可幫助預防咳嗽與感冒。

2.醋飲：醋、蜂蜜和開水以1：1：3比例調勻，做成醋飲。

3.醃漬蔬果：取代家常泡菜裡面的醋。

4.油醋醬：跟橄欖油、糖等其他材料混合在一起，隨興調製油醋醬。

5.噴霧：做成噴霧或直接倒出塗抹在皮膚上，可以使皮膚表面發熱，促進皮下微血管循環，改善肌肉疼痛或風濕的情況。

香草濃蜜茶（Herbal Decoction）

香草濃蜜茶Herbal Decoction

材料：新鮮或乾燥的香藥草（百里香、奧勒岡、薰衣草、羅馬洋甘菊等）1把（約50-100公克）、水1公升、蜂蜜1杯。

作法：

1.香草跟水放入鍋內，以小火加熱，蓋上鍋蓋，只露出小小縫隙，慢慢燉煮到水分剩下一半，大約2杯份量的濃藥草茶湯。

2.將藥草過濾出來，放涼後可以當作堆肥。

3.趁茶湯仍有餘溫，把蜂蜜加入茶湯，攪拌至蜂蜜完全溶解。

4.將做好的高濃度藥草蜜茶裝到玻璃罐內，放入冰箱冷藏可保持約三到四周。

運用方法：有感冒症狀的時候，每隔幾個鐘頭可以喝1茶匙，幫助舒緩症狀，也可以稀釋加入其他的藥草茶一起飲用。

作者：阿娥（洪慧芳） 書名：女巫阿娥的香料廚房：活用四季常備香料，做出健康療癒的餐桌風景 出版社：聯經出版

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