桑椹入菜 酸甜好滋味

桑椹

桑椹又名桑椹子、桑果、桑實、桑仁、桑棗，富含鐵、鈣、磷、鉀等礦物質及A、B、Ｃ等維生維及鞣酸、有機酸、植物性化合物花青素、水溶性纖維和膳食纖維等。

桑椹可鮮食，也可打成桑椹牛奶 飲用，因保存不易，所以最好把桑椹煮成桑椹果醬或浸泡成桑椹醋、桑椹酒。

桑椹手工果醬

桑椹手工果醬

食材：桑椹600公克、冰糖450公克、檸檬汁40公克。

作法：

1.檸檬洗淨後，由中間橫向對切成半，榨取檸檬汁40公克，備用。

2.將桑椹泡水浸洗3次後，瀝乾水分，分成兩等分（各300公克）；其中一份，以果汁機打碎。

3.將所有的桑椹、冰糖、檸檬汁混合並拌勻後，放至冰箱，冰鎮糖漬10~12小時以上；其間冰鎮約3~4小時，需取出攪拌，再放回冰箱中。

4.將冰鎮糖漬後的桑椹，自冰箱中取出，直接放至銅鍋或不銹鋼鍋，以中大火加熱並不時攪拌。

5.煮沸後鍋中會產生浮物與泡沫（即是澀汁），需將其撈除，並持續攪拌，直至鍋中的果醬濃縮成2/3為止。

桑椹手工果醬

6.此時果醬已快完成，可以試一下酸甜度，若喜歡酸一點，可再加點檸檬汁，待鍋中的果醬呈現濃稠狀即完成。

桑椹優格鮮蔬水果沙拉

桑椹優格鮮蔬水果沙拉

食材：美生菜1/4顆、蘋果1顆、香蕉1根、小番茄10顆、小黃瓜1/2條、小豆苗1小把、無糖原味優格150公克、桑椹果醬2大匙。

作法：

1.將所有蔬菜 、水果洗淨並瀝乾水分，備用。

2.美生菜以手掰小塊；蘋果切片狀、香蕉去皮切片、小黃瓜切片，備用。

3.無糖原味優格與桑椹果醬混合攪拌均勻。

4.蔬菜、水果擺盤後，淋上桑椹優格沙拉。

TIPS：生菜、水果可依自己的喜好及季節來替換。

桑椹鮮果凍

桑椹鮮果凍

食材：洋菜條3克、水400克、桑椹果醬3~5匙、煉乳1~2大匙。

作法：

1.洋菜洗淨後泡水20分鐘（讓洋菜變軟）。

2.約400克的水煮沸後，放入泡軟的洋菜，並加入3~5匙桑椹手工果醬（可自行調濃淡）攪拌均勻後，煮至洋菜全部溶解再關火。

3.倒入模中，待冷卻後，可直接放至冰箱冷藏凝固。

4.冰涼後即可食用，食用前可淋上煉乳，增加香氣與甜度。

冰火法式薄餅佐紅酒桑椹果醬

冰火法式薄餅佐紅酒桑椹果醬

食材：雞蛋 2顆、低筋麵粉90公克、糖20公克、無鹽奶油15公克、鮮奶250公克、鹽1公克、香草冰淇淋2大球、紅酒2大匙、桑椹果醬2大匙。

作法：

1.將低筋麵粉、糖、鹽混合後過篩，備用。

2.雞蛋打散、無鹽奶油溶化後，與牛奶混合均勻，再以篩網過濾，備用。

3.把做法1分批慢慢倒入2中，邊倒邊拌勻，且拌至無顆粒狀。

4.再以篩網過濾，放至冰箱冷藏4小時以上。

5.熱鍋後，淋上一大瓢麵糊，以小火煎熟，對摺2次起鍋盛盤。

6.將桑椹果醬與紅酒一同煮至稍微縮汁後，備用。

7.挖一大球香草冰淇淋置於法式薄餅上，再淋上1大匙熱的紅酒桑椹果醬。

8.最後放上一片薄荷葉，即可享用冰火般美妙的幸福甜點。

酸甜桑椹燴肉片

酸甜桑椹燴肉片

食材：

青椒、黃椒、紅椒各1/4顆，豬肉片300公克、蒜頭3顆、薑3片、油1大匙、醬油2茶匙、味醂1茶匙、香油1茶匙、太白粉1大匙、檸檬汁2茶匙、桑椹果醬1大匙、水1大匙、鹽1/4小匙。

作法：

1.薑、蒜切末，青、黃、紅椒切成小塊，備用。

2.豬肉片以醬油、味醂、香油醃10分鐘後，均勻撒入太白粉輕拌。

3.不沾鍋熱一下油，把豬肉片放入煎至雙面金黃，熟透後盛盤取出。

4.同一油鍋爆香薑、蒜後，加入水、檸檬汁及桑椹果醬混合炒香，加入青、黃、紅椒略為翻炒。

5.加入豬肉片翻炒並加鹽調味，炒至收汁即可起鍋。

今日達人／施佳伶（Linda）

鑽研手工果醬15年，精通上百種果醬配方與料理。出身於台灣彰化的酪農世家，2009年自創手工果醬品牌，在網路銷售兩年便破上萬罐。