派對餐點 花小錢做好料

蔬菜濃湯

少少花費也能輕鬆辦派對，冰箱裡剩下的蔬菜 可煮濃湯，超市裡便宜的餅乾可變甜點，取材容易又省錢，讓大家佩服你的精打細算。

蔬菜濃湯

創意材料：

所有冰箱剩下的蔬菜皆可用，多寡不拘。

一般材料：

胡蘿蔔1根、番茄2個、西洋芹100克、香菇100克、洋蔥1顆、大蒜1顆、雞湯塊1個、鮮奶油100克、香料。

作法：

1.將所有材料切成塊狀。下鍋炒至變軟，接著加水蓋滿食材。

2.鍋中加入雞湯塊，以小火燉煮約1個小時。

3.以食物處理機或是果汁機，將燉煮過的食材打碎。

4.打過的蔬菜泥及蔬菜清湯再回鍋煮；最後加鹽與胡椒調味；再關小火，加入鮮奶油即成。

TIPS：

久燉再攪打、再回鍋燉，是濃湯鮮香的法門；最後加入動物性鮮奶油，可增添湯頭的潤滑度。若沒有鮮奶油，也可以牛奶替代。

達人經驗→盛器可以多點創意，咖啡杯裝濃湯，就很有Party的氣氛。

培根蘆筍香菇烘蛋

培根蘆筍香菇烘蛋

創意材料：起司條，讓義式風味盡出。

一般材料：蛋3顆、培根100克、蘆筍1把、鮮菇、動物性鮮奶油200克、香料、豆蔻粉。

作法：

1.培根切小塊，蘆筍切小段，鮮菇切薄片。入油鍋同炒，至培根變深色，即起鍋。

2.在蛋盆裡打蛋，加入等量的鮮奶油，再加香料及調味料（豆蔻粉或新鮮百里香皆可）。

3.將所有材料放入容器裡，上面鋪馬滋瑞拉起司條，以356℉的溫度（家庭式烤箱即可）烤30分鐘，至變色凝固即可起鍋。

TIPS：

蘆筍的末端要切除，以免纖維壞了口感。

達人經驗→以為烤物只能熱熱吃，放涼後，再切塊吃，不但滋味優，美美的排盤更容易。

肉醬義大利 麵

肉醬義大利麵

創意材料：肉醬罐頭2個、烏龍麵2包。

一般材料：牛番茄3顆、巴西 里或九層塔適量；蒜泥、洋蔥適量；奶油或橄欖油或任何一種植物油20毫升。

作法：

1.將番茄切成丁狀。

2.汆燙烏龍麵至八分熟，起鍋。

3.冷油時下蒜泥及洋蔥，將洋蔥炒軟。

4.炒番茄丁，至出汁變軟，加入肉醬罐頭，與番茄充分混合均勻，直到香氣全出，再加鹽與胡椒調味。

5.加入麵條拌勻，讓麵條吸收醬汁。起鍋，撒些巴西里或九層塔裝飾。

TIPS：

超市隨手可得的肉醬罐頭與鍋燒麵，就可做出方便的義式麵，換個杯碗來裝麵，感覺馬上優雅；九層塔是增香的秘密武器，小朋友特愛。

草莓鮮果雪泥（2大杯）

草莓鮮果雪泥

這款雪泥配方，是用鮮奶油替代水，喝起來超級creamy，喜歡重口味的人一定會喜愛，加上甜美的粉紅色，讓人忍不住想一杯接著一杯，不過鮮奶油熱量高，可別喝太多。

材料：

香蕉1.5根、草莓200克、冰塊500毫升 、低脂鮮奶油280毫升、蜂蜜3匙。

作法：

1.香蕉與草莓先用果汁機打成果泥。

2 接著倒入冰塊與鮮奶油，分次將冰塊打碎。等冰塊變成碎冰後，再一口氣將果泥、冰、蜂蜜打成奶昔雪泥。

Tips：

1.冰塊要分次打，才容易打勻、打碎，不然容易喝到大塊碎冰。

2.可依個人喜好更換水果，或是增加水果量，但混合鮮果泥盡量不要用超過3種以上的水果；此外，香蕉是鮮果泥的基底，一定要加，喝起來才會香濃。