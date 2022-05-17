薑黃入菜 養生防失智
薑黃是抗老化的養生食材，可以延緩大腦功能衰退及抗發炎；地瓜富含膳食纖維，有益於肌膚。綠花椰菜，含有花青素，抗癌的十字花科高手。海帶，可以預防心血管疾病，美容、減肥，增強免疫力。西洋芹菜，可以排毒、瘦身，降血壓、防癌、抗癌。
薑黃地瓜粥
材料：地瓜、白米、水。
調味料：薑黃。
作法：
1. 地瓜洗淨去皮，切小塊；白米洗淨，備用。
2. 電鍋內鍋倒入地瓜、白米、薑黃和水，以電鍋烹煮。
3. 電鍋開關跳起來，續燜15分鐘後掀開鍋蓋，充分攪拌均勻即可盛起。
三色豆乾
材料：青椒、胡蘿蔔、冷凍玉米粒、豆乾、水。
調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。
作法：
1. 青椒洗淨，對半切去籽，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；豆乾洗淨，切丁；冷凍玉米粒置於室溫備用。
2. 炒鍋置於爐火上，放入青椒、胡蘿蔔和水，稍微拌炒後蓋上鍋蓋。
3. 青椒八分熟，加入豆乾，以橄欖油、黑胡椒、鹽和醬油調味，攪拌均勻，繼續烹煮。
4. 菜肴熟且入味後，即可起鍋。
快炒綠花椰菜
材料：綠花椰菜、胡蘿蔔、黃椒、水。
調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽。
作法：
1. 綠花椰菜洗淨，菜莖去厚皮，切小塊，花朵掰成小朵；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；黃椒洗淨，對半切去籽，切小塊，備用。
2. 炒鍋放入綠花椰菜莖、胡蘿蔔、黃椒、水，加熱後稍做攪拌，蓋上鍋蓋燜兩分鐘後，加入綠花椰菜花，並以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。
4. 菜肴都熟且入味，即可熄火上菜。
海帶小炒
材料：乾海帶、胡蘿蔔、西洋芹菜、水。
調味料：橄欖油、黑胡椒、蘋果醋、醬油。
作法：
1. 乾海帶以冷水浸泡兩分鐘，切成適口大小並稍微清洗，接著以冷水浸泡4小時；胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；西洋芹菜洗淨，切小塊備用。
2. 炒鍋倒入橄欖油，置於爐火上，油鍋熱，放入胡蘿蔔、西洋芹菜、海帶拌炒，再加入水，以黑胡椒、蘋果醋、醬油調味，充分攪拌均勻，蓋上鍋蓋。
3. 菜肴熟且入味，即可盛盤。
錦色豆腐
材料：紫色高麗菜、高麗菜、胡蘿蔔、西洋芹菜、炸豆腐、水。
調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。
作法：
1. 紫色高麗菜、高麗菜、西洋芹菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；炸豆腐洗淨，切小塊，備用。
2. 炒鍋放入紫色高麗菜、高麗菜、胡蘿蔔、西洋芹菜、水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋。
3. 紫色高麗菜八分熟，加入炸豆腐，並以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻。
4. 菜肴都熟且入味，即可熄火，盛盤。
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