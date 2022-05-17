薑黃入菜 養生防失智

薑黃地瓜粥

薑黃是抗老化的養生食材，可以延緩大腦功能衰退及抗發炎；地瓜富含膳食纖維，有益於肌膚。綠花椰菜，含有花青素，抗癌的十字花科高手。海帶，可以預防心血管疾病 ，美容、減肥，增強免疫力。西洋芹菜，可以排毒、瘦身，降血壓 、防癌、抗癌。

薑黃地瓜粥

材料：地瓜、白米、水。

調味料：薑黃。

作法：

1. 地瓜洗淨去皮，切小塊；白米洗淨，備用。

2. 電鍋內鍋倒入地瓜、白米、薑黃和水，以電鍋烹煮。

3. 電鍋開關跳起來，續燜15分鐘後掀開鍋蓋，充分攪拌均勻即可盛起。

三色豆乾

三色豆乾

材料：青椒、胡蘿蔔、冷凍玉米粒、豆乾、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1. 青椒洗淨，對半切去籽，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；豆乾洗淨，切丁；冷凍玉米粒置於室溫備用。

2. 炒鍋置於爐火上，放入青椒、胡蘿蔔和水，稍微拌炒後蓋上鍋蓋。

3. 青椒八分熟，加入豆乾，以橄欖油、黑胡椒、鹽和醬油調味，攪拌均勻，繼續烹煮。

4. 菜肴熟且入味後，即可起鍋。

快炒綠花椰菜

快炒綠花椰菜

材料：綠花椰菜、胡蘿蔔、黃椒、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1. 綠花椰菜洗淨，菜莖去厚皮，切小塊，花朵掰成小朵；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；黃椒洗淨，對半切去籽，切小塊，備用。

2. 炒鍋放入綠花椰菜莖、胡蘿蔔、黃椒、水，加熱後稍做攪拌，蓋上鍋蓋燜兩分鐘後，加入綠花椰菜花，並以橄欖油、黑胡椒、鹽調味，充分攪拌均勻。

4. 菜肴都熟且入味，即可熄火上菜。

海帶小炒

海帶小炒

材料：乾海帶、胡蘿蔔、西洋芹菜、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、蘋果 醋、醬油。

作法：

1. 乾海帶以冷水浸泡兩分鐘，切成適口大小並稍微清洗，接著以冷水浸泡4小時；胡蘿蔔洗淨，去皮切小塊；西洋芹菜洗淨，切小塊備用。

2. 炒鍋倒入橄欖油，置於爐火上，油鍋熱，放入胡蘿蔔、西洋芹菜、海帶拌炒，再加入水，以黑胡椒、蘋果醋、醬油調味，充分攪拌均勻，蓋上鍋蓋。

3. 菜肴熟且入味，即可盛盤。

錦色豆腐

錦色豆腐

材料：紫色高麗菜、高麗菜、胡蘿蔔、西洋芹菜、炸豆腐、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1. 紫色高麗菜、高麗菜、西洋芹菜洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；炸豆腐洗淨，切小塊，備用。

2. 炒鍋放入紫色高麗菜、高麗菜、胡蘿蔔、西洋芹菜、水，置於爐火上，稍做攪拌，蓋上鍋蓋。

3. 紫色高麗菜八分熟，加入炸豆腐，並以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻。

4. 菜肴都熟且入味，即可熄火，盛盤。