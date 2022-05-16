百變美味三明治 餡料自由配

活力派對三明治

方便易做的三明治是懶人必學料理，即使不擅長廚藝，也可輕鬆上手。能做為小孩早餐、輕食午餐、派對食物、郊遊點心……只要內餡稍加變化，任何場合都可巧妙運用。

活力派對三明治

材料：

吐司2片、奶油適量、蘿蔓心葉1/2片、番茄兩片、小黃瓜3片、火腿1片、起司1片、蛋沙拉。

自製蛋沙拉：

水煮蛋2顆、鹽、胡椒、美乃滋8公克

作法：

1.水煮蛋剝殼，略冰鎮一下，切塊，拌入適量美乃滋，並以胡椒、鹽調味，製成蛋沙拉。

2.取吐司片，分別塗上奶油；取1/2片蘿蔓心葉，壓平對摺放吐司上。

3.抹上蛋沙拉，鋪上番茄、小黃瓜、起司、火腿，再將另一片吐司蓋上。

4.組合完成的三明治，先去邊、對角切一刀，再用牙籤固定，對角線再切（成四等分），置於盤中。

小叮嚀：

製作蛋沙拉時，美乃滋和水煮蛋的比例要調好，不能有太多水分，也不能太乾，吃起來才會有滑順的口感。

夏日水果三明治

夏日水果三明治

材料：

吐司3片、打發鮮奶油100公克（將液狀的鮮奶油打成霜狀）、芒果丁50公克、奇異 果丁50公克。

作法：

1.吐司均勻抹上打發的鮮奶油，並且鋪上奇異果丁。

2.另一片吐司也塗上鮮奶油，輕輕的蓋在奇異果丁上。另一面塗上鮮奶油，再鋪上芒果丁。

3.再蓋上抹了奶油的吐司後，以鋸齒刀去掉吐司邊，切齊，再對切擺盤，超好吃超簡單的三明治完成了。

小叮嚀：鮮奶油很容易被擠出吐司外頭，記得一定要收邊（切去硬邊、收齊）。

蔬菜綜合三明治

蔬菜 綜合三明治

材料：

吐司4片、原味美乃滋適量、蘿蔓心葉兩片、小黃瓜8片、番茄4片、起司2片

作法：

1.取吐司4片，上下排開，分別抹上美乃滋，再取兩片蘿蔓心葉，對摺鋪在上層的吐司上。

2.每片吐司依序鋪上小黃瓜4片、番茄2片，並擠上原味美乃滋，再鋪上1片起司。

小叮嚀：

美乃滋要分兩次塗抹，第一次是為防水，第二次是增加口感，作用不同，是美味的關鍵。

超熟海苔捲三明治

超熟海苔捲三明治

材料：

吐司2片、海苔1片、芥末瑪琪琳適量、沙拉醬（美乃滋）適量、起司片1片、火腿1片、黃瓜1根、蘿蔓心2片、番茄1片（切半） 。

自製芥末瑪琪琳：

橄欖油20公克、黃芥末10公克、瑪琪琳100公克，以打蛋器攪拌均勻，製成芥末瑪琪琳，味道較優。或者直接抹市售的瑪琪琳也可。

作法：

1.用鋸齒刀去除吐司硬邊。取1/2海苔，抹上少許芥末瑪琪琳，鋪上一片切好的吐司。

2.吐司上放蘿蔓心，鋪半片番茄、起司片（另一片放火腿），擠上沙拉醬，抹平，再放上小黃瓜。

3.海苔邊抹上芥末瑪琪琳，連同配料一起捲起。

4.捲好的三明治切斜刀，即可漂亮上桌。

小叮嚀：

內容物可以變換，但內容物與吐司要包得密實，才不會露餡。

1.用鋸齒刀去除吐司硬邊。取1/2海苔，抹上少許芥末瑪琪琳，鋪上1片切好的吐司。

2.吐司上放蘿蔓心，鋪半片番茄、起司片（另一片放火腿），擠上沙拉醬，抹平，再放上小黃瓜。

3.海苔邊抹上芥末瑪琪琳，連同配料一起捲起。