西芹涼麵搭蔬食 營養開胃

西芹涼麵

全球氣候暖化 造成氣溫起起伏伏，有時天氣突然非常炎熱，廚房更像暖爐一般。準備餐點，不妨選擇涼麵，搭配蔬食、滷味，簡單料理又可以降低廚房熱氣，吃起來既營養又開胃。

西芹涼麵

材料：西洋芹、小黃瓜、胡蘿蔔、義大利 麵條、水。

調味料：中東芝麻醬(Tahini)、美乃滋、鹽、醬油。

作法：

1.將西洋芹、小黃瓜、胡蘿蔔洗淨，切細絲後備用。鹽加熱開水，製成鹽水備用。

2.取中型碗，倒中東芝麻醬、美乃滋和醬油，緩緩地加入鹽水攪拌均勻，可再加1～2碗冷開水，調勻即是涼麵醬汁，備用。

3.取一湯鍋煮滾水，先放胡蘿蔔、西洋芹、小黃瓜，2分鐘後再加義大利麵條，不停攪拌以免沾黏。麵條熟了即可倒出，過冷水後瀝乾備用。

4.取鍋子，放入煮熟的胡蘿蔔、西洋芹、小黃瓜和義大利麵條，加入涼麵醬汁拌勻入味，即可盛起享用。

川七炒玉米

川七炒玉米

材料：川七、冷凍玉米粒、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.川七洗淨，切小塊；冷凍玉米粒，置於室溫，備用。

2.炒鍋倒入川七、玉米粒和水，稍做拌炒，蓋上鍋蓋燜煮兩分鐘。

3.掀開鍋蓋，以橄欖油、黑胡椒和鹽充分拌勻調味，菜肴熟了且入味即可盛盤。

黑胡椒蘑菇豆乾

黑胡椒蘑菇豆乾

材料：黃椒、高麗菜、豆乾、胡蘿蔔、蘑菇、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.黃椒洗淨，對半切去籽，切小段；高麗菜、豆乾洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；蘑菇洗淨，除去薄膜，切小塊備用。

2.炒鍋置於爐火上，鍋中倒入黃椒、高麗菜、胡蘿蔔、水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋。

3.燜煮3分鐘後，加入蘑菇、豆乾，以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分拌勻至菜肴入味，即可盛起。

鷹嘴豆滷味

鷹嘴豆滷味

材料：鷹嘴豆、百合、淮山、乾金針菇、枸杞、腐皮捲、水。

調味料：麻油、五香粉、黑胡椒、醬油。

作法：

1.所有食材洗淨，鷹嘴豆浸泡8小時以上，瀝乾水分後先以電鍋蒸煮一次；百合、淮山、乾金針菇浸泡4小時以上，瀝乾後切小塊；腐皮捲浸泡4小時，同樣瀝乾後切小塊備用。

2.電鍋內鍋放入蒸過一次的鷹嘴豆、百合、淮山、金針菇、枸杞、腐皮捲，以麻油、五香粉、黑胡椒和醬油調味，充分攪拌均勻，靜置15分鐘後以電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，等候15～30分鐘，掀開鍋蓋，將菜肴翻動攪拌均勻，即可盛盤上菜。