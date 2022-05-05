慶祝母親節 孩子下廚 媽媽上座

百合銀杏燴海參

媽媽辛苦了，今天換孩子們進廚房，四道簡易好上手的養生美味，端上桌請媽媽享用。

百合銀杏燴海參

【健康的秘密武器】

百合＋銀杏。防老抗癌，養顏美容。

材料：

新鮮百合2匙、銀杏1匙、海參2支、紅蘿蔔片1大匙、霜降肉片少許、大蒜片1小匙、泡好的小香菇8朵、蘆筍1小把、薑片與青蔥各少許。

調味料：

米酒1匙、油2匙、蠔油1大匙、太白粉與雞粉少許、黑醋少許

作法：

1.百合、銀杏、紅蘿蔔片、蘆筍洗淨，汆燙備用。

2.海參去內臟，洗淨汆燙（滾水汆燙約1分鐘）。

3.鍋中熱油，薑、蒜、青蔥爆香，隨後香菇入鍋爆香，再加入海參、蠔油、米酒、雞粉，煨燜約2分鐘。

4.加入百合、銀杏略炒，最後入水、紅蘿蔔與蘆筍煮開，隨即加入黑醋並勾芡，上桌前淋點麻油即可。

TIPS：

海參具有膠質，與多種、多色蔬菜 一起燴炒，滋味美妙；但海參在短時間內不易吃進味道，可於前一晚先用蠔油浸泡，隔天再煮，就會非常入味可口。

銀耳桂圓甜湯

銀耳桂圓甜湯

【健康的秘密武器】

白木耳加上絕配的桂圓肉，滋肺潤喉、涼補益腎，又可消暑解膩。

材料：

白木耳100克、剝好的桂圓肉1大匙、紅棗12粒、水2500克。

調味料：

冰糖適量。

作法：

1.白木耳洗淨泡開，泡約3小時，過程要泡、洗來回多次。

2.取出白木耳，摘除蒂頭硬的部分，先用熱水燙過。

3.將白木耳放進快鍋中煮約30分鐘，稍涼，掀開鍋蓋加入桂圓肉和紅棗、冰糖，再煮約10分鐘（此時不加鍋蓋，並用小火），煮至白木耳稠汁、桂圓肉呈飽滿狀即可。

TIPS：

1.冰糖不要一次放太多，免得過甜。

2.如果家中沒有快鍋，就要在水煮開後，放入白木耳（水要多出1.5倍），熬煮3～4個小時，才能將白木耳的膠質都煮出來。

3.冷食或熱食皆可。

回春涼拌好沙拉

回春涼拌好沙拉

【健康的秘密武器】

桑椹果醬搭配柚子醋、橄欖油與烤肉醬，就是美味又養生的創新版沙拉醬。

材料：

蘋果 2顆、小黃瓜2根、番茄2顆、黃椒與紅椒各半個、鳳梨1/4顆、葡萄1串、菊苣或生菜1顆、紫色洋蔥半個、桑椹果粒果醬1大匙、冰塊及冷開水適量。

調味料：

柚子醋2大匙、橄欖油2大匙、烤肉醬少許。

作法：

1.將所有材料洗淨、切塊，大小不拘（洋蔥除外），隨自己喜愛的方式排盤。

2.洋蔥去皮，切成細絲狀，並放在冷開水裡泡約3分鐘，再加入冰塊泡約30分鐘，取出，放在所有食材最上方。

3.所有調味料調勻，再加上桑椹果醬，平均淋在食材上即可。

初戀滋味脆梅雞

初戀滋味脆梅雞

【健康的秘密武器】

梅子是當令產物，醃梅不只可入菜、入藥、入果汁，還是抗輻射最佳美味。

材料：

雞腿大隻1支（切塊）、雞翅2支（切塊）、脆梅1大匙、梅汁1小碗、蒜粒10顆、紅椒1個、水1碗、蔥2根（切段）。

調味料：

素蠔油2大匙、橄欖油1大匙、香油少許。

作法：

1.雞肉切塊、洗淨備用；紅椒切塊；蒜粒去皮；梅子剝開。

2.熱鍋，放入橄欖油及蒜粒爆香，再加入雞塊炒至5分熟，放進素蠔油、梅汁炒到7分熟，再加入少許水、燜蓋，讓雞肉入味熟透。

3.起鍋前，加入紅椒與脆梅略炒，酸甜有如初戀滋味，讓媽媽一入口頓時年輕起來。