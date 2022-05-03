春遊趣 手作甜點秀手藝

皇家萊姆鬆餅

和朋友出遊，替大家準備簡易又充滿美味的甜點，顯得你貼心又精通廚藝。誠心推薦一定要學會皇家 萊姆鬆餅的作法，不僅鬆餅口感比美式鬆餅酥鬆好吃，加醬、加糖粉、加水果變化也多，只要稍加裝飾一下，是很賞心悅目的春季甜點喔。

皇家萊姆鬆餅（4人份）

材料：

蛋2個、鮮乳190g、白砂糖25g、泡打粉2g、低筋麵粉220g、泡過萊姆酒的葡萄乾25g、沙拉油適量。

做法：

1.蛋、鮮乳、白砂糖、泡打粉、麵粉，全部混在一起，拌勻。

2.準備1個平底鍋，熱油後，將火力轉為中火，再倒入麵糊煎製。

3.當麵糊表面起泡泡時，撒上葡萄乾。

4.繼續煎鬆餅，直到餅面膨起來，看起來有點像葡萄乾陷入餅中。

5.等接觸鍋面的餅熟透後，將餅翻面繼續煎，此時可再加一點油。

6.煎的同時，可將餅切開，切面呈蓬鬆感時即可起鍋，吃的時候可以加上蜂蜜、糖粉、鮮奶油、新鮮水果，隨自己喜好享用。

Tips：

1.萊姆酒葡萄要在前一晚準備，將葡萄乾泡入適量酒中，直到吸滿萊姆酒。

2.煎鬆餅的油量，大概介於「煎與炸」之間，煎出來才會酥鬆可口，別吝嗇「加油」喔。

五福皇冠三明治（5個）

五福皇冠三明治

從小到大都是吃吐司三明治，真的有點吃膩了，迷你的五福皇冠三明治，用歐式麵包替代軟綿吐司，吃起來更有飽實感；一口一個的貼心大小，就算野餐時享用，也能保有優雅吃相，這對女生而言可是很重要的。

材料：

德式皇冠麵包1個、牛番茄、小黃瓜、黑橄欖、罐頭鮪魚、起司片、火腿片適量。

作法：

1.先將德式皇冠麵包橫切，再分切為5等分。

2.所有食材切成如麵包5等分大小，夾入其中。

3.用番茄、黑橄欖當裝飾，放在三明治上，再以牙籤固定即可。

Tips：

1.有別於一般用吐司做的三明治，以德式皇冠麵包製作的三明治更有嚼勁，口感相當特別。一口一個的迷你尺寸，像finger food，吃相也優雅好看。

2.切歐式硬麵包時，下刀訣竅為「連拉帶鋸」，才會切得漂亮完整。

3.所有食材可依個人喜好做變化，或是再擠上美乃滋調味也很可口。

巧克力甜餅乾（6-7片）

巧克力甜餅乾

每次買手工餅乾都會嫌貴，要自己動手做，又得準備一大堆材料，耗時麻煩，但是這款巧克力甜餅乾製作簡單方便，讓人信心大增，就算家中沒有專業調溫烤箱，一樣烤得出來

材料：

奶油80g、白砂糖80g+黑糖40g、香草粉3g、低筋麵粉140g、可可粉30g、蘇打粉1.5g、蛋1個、耐烤巧克力豆70g。

作法：

1.奶油放室溫軟化，與白砂糖、黑糖攪拌至微打發。

2.接著倒入雞蛋 ，拌勻。

3.將低筋麵粉、可可粉拌入步驟2中，攪拌均勻。

4.巧克力豆均勻拌在麵糊中，就可以將麵糰分成適當大小，麵糰壓平塑形，但厚度不可太厚，容易烤不透。5.烤箱預熱後，以356℉烤15分鐘，香濃巧克力餅乾就完成了。想要變化，可在麵糰中心壓洞，填入果醬，或是等餅乾出爐，用糖粉、巧克力醬裝飾。

Tips：

1.除了奶油與糖需要微打發，其他食材拌入後，記得別攪打過度，特別是如果將麵粉打出筋性，餅乾口感就會扣分。

2.要用壓模塑形，可以將麵糰冷藏半小時，增加硬度更好塑形。