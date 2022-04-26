梅乾菜肉丸子

10多年前，舅舅製作客家梅乾菜給母親，冰在冰箱好長一段時間；沒想到之後遇上颱風，菜價上揚，母親拿來做了許多道地客家小菜、客家封肉，以下分享能夠輕鬆上手的梅乾菜四吃。

梅乾菜肉丸子

材料：

梅乾菜絲50克、絞肉600克、蛋1顆、青蔥末和洋蔥末各10克、米酒1大匙、醬油1匙、蘋果 醬適量、青江菜適量（擺盤用）。

作法：

1.絞肉放入深盤中，加入全蛋、米酒、醬油、蘋果醬，用力攪拌使其均勻，接著用手來回甩打肉末餡，打出空氣，增加口感。

2.梅乾菜絲倒入作法1，加入青蔥末、洋蔥末混合均勻，用手捏出圓形。放入盤中用中大火蒸約20～25分鐘；或是用電鍋，在外鍋倒1杯水蒸熟。

3.青江菜洗好汆燙，擺放盤子旁，接著把蒸好的梅乾菜肉丸放上，淋上肉丸湯汁即成。

梅乾菜佐四季豆

梅乾菜佐四季豆

材料：

梅乾菜絲15克、四季豆300克、醬油少許、油適量。

作法：

1.四季豆洗淨去頭尾，切段後用熱水汆燙。

2.平底鍋熱油，放入梅乾菜翻炒，接著加水燜煮約5分鐘，把燙好的四季豆加入同炒約8分鐘，最後用一些醬油上色收汁即可。

梅乾菜紅燒肉

梅乾菜紅燒肉

材料：

豬五花肉600克、梅乾菜絲70克、醬油30毫升、蔥、薑適量、油適量、水適量。

作法：

1.請店家將豬五花肉切成約3公分大小，洗淨備用。

2.把蔥、薑切段，用熱油翻炒，接著把五花肉微煎起鍋。

3.取個深碗，梅乾菜絲鋪底，續放蔥、薑段、豬肉，倒入醬油、一些水淹過梅乾菜，電鍋外鍋倒約2杯半的水，蒸40分鐘左右即可，蒸好倒扣入盤。

冬瓜扣梅乾菜（素食）

冬瓜扣梅乾菜

材料：

冬瓜500克（去皮）、梅乾菜絲150克、蘋果醬適量、醬油30毫升、油適量、水適量、香油適量。

作法：

1.去皮後冬瓜洗淨，切成約1公分厚度。

2.鍋中備油，翻炒梅乾菜絲，撈起備用。再把冬瓜片放入鍋邊煎，倒入蘋果醬、醬油、水蓋滿冬瓜片燒煮，收汁前淋上適量香油。

3.擺放入碗中，梅乾菜絲鋪底，貼上冬瓜片，用電鍋蒸約20分鐘左右即可（約1杯的清水），蒸好倒扣入盤。

小叮嚀：

1.泡發梅乾菜，須留意去沙洗淨，泡軟時的長短，決定鹹度跟軟硬口感還有香氣，自行調整。

2.蘋果醬可提出甜味，沒有可用冰糖或沙糖代替。