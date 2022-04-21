中菜飄香 醬油是靈魂

紅燒四菇

中菜不論煎炒煮炸，都少不了醬料。好醬料能彰顯食材的鮮味、提升料理的美味。且看五星級主廚以燉煮炒煨，巧妙運用醬料，輕鬆煮出好吃菜色，家常、請客兩相宜。

紅燒四菇（四人份）

材料：金針菇、美白菇、鴻禧菇、杏鮑菇依自己喜愛的份量而定、香菇醬油2大匙、冰糖、胡椒、香油少許。

1.將杏鮑菇切成條狀，其他菇類切去根部，掰成小塊狀。分別用水洗淨。

2.半鍋水煮滾，加入所有菇類，煮至水滾後，將煮半熟的菇類撈起。

3.倒兩大匙香菇醬油於乾鍋內，香氣起來後，加入菇類。

4.加兩大匙水、冰糖一起煮，水滾後關小火，等湯汁慢慢收乾，加少許胡椒與香油。

Tips：

先倒香菇醬油於乾鍋中，會讓帶有天然菇味的醬油香氣四溢，勾起人的食欲。

【主廚心法】

醬油是中菜料理的靈魂。不同醬油適合不同材料，烹飪時需針對食材的特性選擇醬油。例如油膏不只可沾肉片，其實很適合炒菜、炒肉片，像客家小炒。原味醬油則適合紅燒，慢慢將味道煨入食物中，若擔心過鹹，可加些冰糖提出甜味。較為清淡的香菇醬油，與蔬菜 或菇類最搭配。素蠔油可以當作高湯的替代品，灑上幾滴便能凸顯湯頭的鮮味。

滬式東坡肉（4人份）

滬式東坡肉

材料：五花肉12兩、蔥4支、薑4片、醬油2大匙、冰糖少許、八角2個。

1.五花肉切成方塊。汆燙五花肉去血水，在滾水中加幾滴米酒，可去腥味。

2.起油鍋，大火轉中火，加蔥、薑片爆香，再放八角，利用油的熱度凸顯八角香味。

3.放進五花肉，倒兩大匙醬油，一起煮到肉呈現美味的醬油色。

4.加水，水量需淹過五花肉，加幾滴米酒與少許冰糖提味。水滾後關小火，約煮一小時，讓醬油的鹹甜完全進入五花肉裡。

Tips：

五花肉不要挑肥肉太多的，否則會太油。剛買回的溫體豬肉質軟，很難切出方整的形狀，建議先冷藏一小時，讓肉稍有硬度後再切較漂亮。

醬炒牛肉（4人份）

醬炒牛肉

材料：

牛腩肉20兩、蒜末、蔥花少許、醬油膏2大匙、蛋白1顆、太白粉、胡椒粉、白砂糖、番茄醬各1匙、綠花椰菜、彩椒少許。

1.將牛腩肉切成條狀，用醬油膏1大匙、蛋白1顆、太白粉1小匙攪拌均勻後，醃肉備用。

2.將醃好的肉條過油。油溫滾後加入牛肉，約10-20秒撈起。

3.另起油鍋爆香蒜、蔥，加少許胡椒提味。倒入醬油膏1大匙、水1大匙、白砂糖1茶匙、番茄醬1茶匙。

4.放入牛肉一起拌炒，加一小匙芡汁與兩滴香油。起鍋後放些綠花椰菜或彩椒裝飾。

Tips：

1.想讓油膏的味道完全進入肉裡，可將醃過的肉放入冰箱，冰藏半小時，較能入味。

2.為了使油膏的鹹味適中，更具下飯的吸引力，可加入1小匙的番茄醬提味。

醬油豆腐雞（4人份）

醬油豆腐雞

材料：

去骨雞腿肉1隻、油豆腐6塊、蔥段、薑片少許、醬油1大匙、冰糖、米酒、胡椒粉少許。

1.去骨雞腿肉切成4至6塊。腿肉要切得大小適中，才能吸收醬油的香氣，過大味道易淡、過小味道太濃。

2.蔥段、薑片入油鍋爆香，加入雞腿塊一起炒，讓油充分包裹住肉塊。

3.倒入1大匙醬油，再加少許冰糖、米酒。

Tips：

1.水與醬油的比例會影響烹飪後的口感，建議醬油與水的比例是一茶匙比一湯匙，醬油可以略少。等燒熟後，若覺得不夠鹹，再添入醬油。

2.油豆腐選實心的，不要中空的，吸收醬汁更好吃。