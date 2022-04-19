繽紛蔬食套餐 夠「色」才健康

四色蔬菜食材

蔬食料理簡單做，多點色彩，多點營養。青椒有美白肌膚的功效，胡蘿蔔有保護眼睛的作用，白蘿蔔能夠提高免疫力 ，並預防大腸癌，黑木耳有益於心血管健康，紫色高麗菜含花青素，可以抗衰老，西洋芹可以促進腸胃蠕動，幫助消化。

四色蔬菜

四色蔬菜

材料：

紫色高麗菜、胡蘿蔔、西洋芹、黑木耳、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.蔬菜洗淨後，紫色高麗菜切絲、胡蘿蔔、西洋芹切小塊；黑木耳洗淨，以冷水浸泡2～4小時，瀝乾後切小塊，備用。

2.取一炒鍋倒入所有食材，加水後稍做攪拌，淋上少許橄欖油，蓋上鍋蓋烹煮。

3.紫色高麗菜煮至九分熟，以黑胡椒、鹽調味，充分拌炒均勻。

4.待菜肴熟且入味，即可盛盤上桌。

蘑菇湯麵

蘑菇湯麵

材料：

蘑菇、胡蘿蔔、美生菜、豆腐、義大利 麵條、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、奶油湯粉(Cream Soup Powder)。

蘑菇湯麵食材

作法：

1.蔬菜洗淨後切小塊，奶油湯粉以冷開水調勻，豆腐切小塊，備用。

2.湯鍋倒入適量的水，煮滾後放入義大利麵條，適時攪拌以免黏鍋。將煮熟的麵條撈起過冷水，瀝乾，備用。

3.湯鍋放入蘑菇、胡蘿蔔、水，稍微燉煮片刻。

4.水沸騰後，加入美生菜、豆腐、橄欖油、黑胡椒，稍做攪拌，續煮兩分鐘。

5.倒入調勻的奶油湯粉，攪拌均勻，直到奶油濃湯沸騰，菜肴熟且入味，加入煮熟的義大利麵，均勻攪拌即可盛起享用。

青椒炒油豆腐

青椒炒油豆腐

材料：

青椒、胡蘿蔔、冷凍玉米粒、冷凍油豆腐、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽。

青椒炒油豆腐食材

作法：

1.青椒去籽，胡蘿蔔去皮，切小塊；冷凍油豆腐，以熱水浸泡後切丁；冷凍玉米粒置於室溫備用。

2.炒鍋倒適量橄欖油，加熱1分鐘後續放青椒、胡蘿蔔快速拌炒，再加入少許的水，蓋上鍋蓋燜煮。

3.兩分鐘後，加入油豆腐、玉米粒，以黑胡椒和鹽調味。

4.待菜肴熟且入味，即可起鍋。

蘿蔔豆乾滷味

蘿蔔豆乾滷味

材料：白蘿蔔、胡蘿蔔、黑木耳、豆乾、水。

調味料：麻油、八角、黑胡椒、紅糖、醬油。

蘿蔔豆乾滷味食材

作法：

1.白蘿蔔、胡蘿蔔洗淨，去皮；黑木耳洗淨，以冷水浸泡2～4小時後瀝乾；豆乾洗淨，上述食材均切成小塊備用。

2.所有食材倒入電鍋內鍋，加水、麻油、八角、黑胡椒、紅糖、醬油調味，拌勻後靜置5～10分鐘使其入味，再以電鍋蒸煮。

3.電鍋開關跳起來，15分鐘過後掀開鍋蓋，上下翻動攪拌，即可盛盤上桌。