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下班不匆忙 3菜1湯快速上菜

文／祁玲 示範達人／烹飪老師方玉梅
柴魚拌油菜花
柴魚拌油菜花

三菜一湯的家常菜，為考量時間和方便，每道菜最好在5-15分鐘之內做完，並顧及口味的層次感。料理上，可以炒、燙或炸，讓簡單的家常菜也有不同變化。

善用做菜時間，很多菜可以同時進行，像香椿粉絲肉丸最後要燉10分鐘，這10分鐘可以再燒一道菜出來。

柴魚拌油菜花 

烹飪時間：5分鐘 

材料：油菜花半斤、柴魚片些許、蒜頭3個。

調味料：油2大匙、高湯1碗、鹽少許。

作法：

1.油菜花洗淨、瀝乾水分後，先挑去老硬的頭部。

2.用滾水燙一下，撈起瀝乾。在砧板上排好、切段盛出。

3.蒜頭切碎，加醬油，淋在油菜花上，最後撒上柴魚片，完成。

Tips：

燙油菜花的水，可以加點油和鹽，可讓油菜花保持鮮嫩的綠色。想吃不同感覺，也可以用炒的，蒜片在油鍋裡爆香後，再把油菜花放進去快炒，最後撒上柴魚片即可。

香椿粉絲肉丸

香椿粉絲肉丸
香椿粉絲肉丸

烹飪時間：20分鐘 

材料：粉絲1把、豬絞肉半斤（約可做6個）、蝦米5克、香椿少許、蔥切段、薑3片、洋地瓜1塊、八角2個、蛋1個。

調味料：鹽1/4匙、太白粉3大匙、高湯4碗、醬油2大匙、糖少許。

作法：

1.粉絲泡軟，瀝乾水後切段，加一點醬油上色備用。

2.蝦米泡軟切碎，加上依序切碎的蒜和薑，洋地瓜切絲，再加少許香椿。

3.把步驟2的材料和絞肉加在一起，加一點胡椒粉、醬油，攪拌均勻。

4.取少許絞肉置掌中，用手指挖出凹陷，把粉絲塞進去包成丸狀，如此重複至所有絞肉用完。

5.熱鍋入油，炸肉丸，要注意每個肉丸都要炸勻，呈金黃色後撈出，瀝乾油。

6.取一砂鍋，加入高湯、八角和醬油，另加糖、鹽少許。把肉丸放進鍋中以小火燉10分鐘至水分收乾，再加太白粉勾芡即可。

Tips：

包肉丸的過程中可加一點太白粉在掌心，才不會黏手。粉絲記得切短一點，包時才不會跑出來。如果沒有新鮮的香椿，用香椿醬代替也可以。

莧菜海鮮羹

莧菜海鮮羹
莧菜海鮮羹

烹飪時間：10分鐘 

材料：莧菜1把、海參半條、蝦仁12隻、魚片1片。

調味料：

油少許、蒜片3片、鹽少許、太白粉少許、高湯3碗。

作法：

1.莧菜取嫩葉洗淨。海參、魚切片，蝦仁去沙腸，加點太白粉、鹽拌一下，可增加口感滑嫩度。

2.除莧菜外，上述食材過熱水汆燙撈起瀝乾。

3.鍋燒熱後加油，爆香蒜片，加進蝦仁、魚片和海參，加入高湯，湯滾後加莧菜、鹽，加一點太白粉勾芡即完成。

Tips：

建議買新鮮的蝦子，口感好。這道湯相當清爽，融合海鮮和蔬菜的鮮味，健康無負擔。

地瓜櫻花蝦餅

 

地瓜櫻花蝦餅
地瓜櫻花蝦餅

烹飪時間：10分鐘 

材料：地瓜1個（可炸5-6片）、櫻花蝦50克 

麵糊：麵粉5大匙、蛋1個、水3大匙、太白粉2大匙。

作法：

1.地瓜洗淨去皮、刨絲（刨絲後就不要再沖洗）。

2.製作麵糊：把蛋、麵粉、太白粉放在一個容器中，加水攪拌調成麵糊，但不要加開水，以免結塊。

3.刨好的地瓜絲和櫻花蝦加到麵糊裡，拌勻。用筷子夾起，放在鍋鏟或湯勺裡，抹平後再用筷子在中間戳幾下，比較容易熟。

4.下油鍋，以中火炸成片狀，完成。

Tips：

這道菜火候非常重要，用中火即可，火太大了蝦餅容易炸焦黑，看起來不美。剛開始前兩塊會黏在湯勺上，但接下來就很容易上手。刨地瓜絲時建議戴手套，手才不會被刮傷。櫻花蝦本身已有鹹味，所以不需再加鹽。

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