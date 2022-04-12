薑黃可可饅頭

閒來無事，在家玩麵粉。在通貨膨脹 的壓力下，自己動手做，不但經濟實惠，還能活動筋骨，靈活大腦，賺到健康。

薑黃粉，可以抗衰老，強化大腦功能。可可粉，可以增強幸福快樂感。薑黃可可饅頭，快樂養生的中式點心。

材料：

麵粉、無糖可可粉、薑黃粉、酵母粉、紅糖、水。

工具：

量杯、切麵刀、砧板、蒸鍋、蒸籠、蒸籠布。

作法：

1.弄濕蒸籠布，置於每層蒸籠內，最底下的蒸鍋則倒入四杯水，放於爐台上備用。

2.取一不鏽鋼盆，倒入麵粉、無糖可可粉、紅糖和酵母粉，攪拌均勻。另取一個不鏽鋼盆，倒入麵粉、薑黃粉、紅糖和酵母粉，攪拌均勻。

3.兩個不鏽鋼盆，分別操作如下：一邊倒入水，一邊攪和麵粉，徐徐地注入水，漸漸地將麵粉和水混合，揉成麵糰，使不沾手，再揉1～2分鐘，靜置於溫暖處，進行第一次發酵。

4.經過1小時的發酵，可可麵糰和薑黃麵糰膨脹至原來的2～3倍，各分割成兩塊麵糰。

5.將每一塊麵糰，擀平成為橢圓形，可可麵皮在上，薑黃麵皮在下，將兩張麵皮捲起來。

6.切割成16個饅頭，放入蒸籠進行第二次發酵程序，大約一小時。

將發酵好的雙色麵糰桿成麵皮，捲起來後切割成16個饅頭。

7.第二次發酵完成後，將蒸籠連同發酵完成之饅頭搬離爐台。爐台上剩下鍋蓋和裝著四杯水的蒸鍋，開中大火煮水。

8.水煮沸後，將鍋蓋掀起，放上有發酵完成之饅頭的蒸籠，再次蓋上鍋蓋，蒸饅頭20分鐘。時間到，即可熄火取出。

小叮嚀：

1.若使用不鏽鋼蒸鍋，在每層蒸籠之上，放置乾布，以避免蒸煮過程，水蒸氣遇不鏽鋼凝結成水滴，落在饅頭上，造成饅頭塌陷。

2.20分鐘蒸饅頭：分為15分鐘和5分鐘兩段時間操作。首先，蒸15分鐘後，將蒸鍋鍋蓋掀開一角，使蒸氣散發，讓蒸籠裡外的溫度，漸漸地調和。保持如此狀態，蒸5分鐘之後熄火，饅頭便不會收縮塌陷了。