白果入菜 味鮮營養好

食用白果勿過量，每次的量約6到10克（約十顆左右）。

銀杏，古稱為「銀果」，如今被稱為「白果」或「銀杏」。銀杏屬於植物銀杏科的落葉喬木，為裸子植物，只有種子的構造，然銀杏種子的種皮發達，看起來與被子植物的果實並無相異。

銀杏的種子，依其形狀、顏色，稱之為白果。有點像杏子，因為含有丁酸，聞起來像是腐敗的奶油。有人會對果漿中的成分過敏 ，引起發癢、長水泡，因此在洗果子的時候，需要戴上手套。

白果在中藥具有特殊地位，《本草綱目》記載：「白果小苦微甘，性溫有小毒，多食令人腹脹」「熟食溫肺、益氣、定喘嗽、縮小便，止白濁，生食降痰，消毒殺蟲。」而直到近代，銀杏的價值才被西方學者所提倡，在於其葉子有銀杏酚酮配醣體，可促進心與腦部血液循環，具抗氧化功效。

哮喘病可食 能解肺熱

哮喘病人，可將白果搭配麻黃、甘草同煮食用；肺熱症狀，痰黃、發燒，具發炎現象的咳嗽，則可與黃芩同煮；至於陰虛咳嗽類型，持續乾咳的人，可以白果、沙參、粉光參煮水喝。

女性有帶症狀，也可食用白果作改善。若白帶清，表示脾虛、腸胃虛，可以白果加上山藥芡絲食用；白帶濃黃者，則以白果搭配黃柏、車前子。

食用別過量 略帶毒性

食用白果勿過量，每次的量約6到10克（約十顆左右），如服用過量，可能產生惡心嘔吐，或是腹痛症狀，應特別注意。另外，兒童、孕婦、虛寒體質者不建議食用白果。

處理生白果有訣竅

生的白果，可放在厚毛巾上防止滾動，再用馬克杯平底或其他工具輕敲一下就會裂開。但不可太用力，以免果肉碎裂。至於去外膜也很簡單，只要放在溫水裡，稍搓洗就會分離。

白果大蒜香菇燉排骨

白果大蒜香菇燉排骨

材料：

銀杏1匙、大蒜帶皮10顆、香菇3大朵、排骨250g、胡椒粒30g、鹽少許、米酒2大匙、枸杞1匙。

作法：

1.大蒜洗淨（連皮）；香菇泡開，切塊狀備用。

2.胡椒粒先用專用小紙袋裝好，以免散開。

3.將全部食材下鍋（用10人份電鍋，內鍋加水約7分滿），用電鍋燉30分鐘，再燜20分鐘即可。

TIPS：銀杏能益肺氣，其他食材含高氧又能排毒，怕冷的人尤其適合多吃。

銀杏紅椒炒雞丁

銀杏紅椒炒雞丁

材料：銀杏1匙、紅椒1顆、甜豆2匙、雞胸肉1付、地瓜粉2匙調味料：美極1匙、麻油1匙、素蠔油1匙、白胡椒粉少許、鹽少許、米酒1小匙

作法：

1.雞胸肉切丁，用素蠔油、胡椒粉醃15分鐘。

2.滾水燙銀杏、甜豆，熟後取出，放在冰開水中，待涼取出備用。

3.將作法1的食材乾沾地瓜粉。

4.熱鍋，加麻油，油熱了後與作法3快炒2分鐘，再加入米酒、美極約1分鐘，再加作法2的材料，快炒幾下即可。

銀杏拌秋葵

銀杏拌秋葵

材料：

銀杏1匙、秋葵12根、冰水1碗、堅果搗碎1匙、胡麻醬1大匙、檸檬汁1小匙。

作法：

1.銀杏泡兩小時後，蒸30分鐘，取出。

2.秋葵用滾水燙1分鐘，去頭尾，取出放在冰水中，待涼取出備用。

3.將作法1、2放在盤中，淋胡麻醬、滴檸檬汁，再撒些堅果即可。

TIPS：若用罐頭銀杏，最好用滾水燙過，才不會有罐頭味。